ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») проводит работы по переустройству воздушных линий 110-220 кВ в рамках строительства Восточного выезда в г. Уфе. Фронт работ предполагает замену существующих промежуточных опор на новые анкерные металлические опоры большей высоты. Строящаяся автомобильная дорога Восточного выезда пересекается с тремя ЛЭП, поэтому их переустройство позволит соблюсти необходимые высотные габариты от проводов до дорожного полотна и обеспечит безопасность движения.

На данный момент завершены работы по переустройству ВЛ 110 кВ «Уфа-Южная – Глумилино I, II цепь». Силами специалистов ООО «БЭСК Инжиниринг» смонтирована временная обводная линия, установлены все четыре металлические опоры. ВЛ введена в работу.

Ранее, в августе 2020 года, завершилось переустройство другой ЛЭП - ВЛ 220 кВ «Уфа-Южная – ТЭЦ-2». В его рамках демонтированы четыре промежуточные железобетонные опоры, смонтированы четыре анкерные металлические опоры, на вновь установленных опорах смонтирована новая линейно-подвесная арматура, подвешен новый провод, произведен перемонтаж кабеля ВОЛС.

К работам по переустройству третьей линии ВЛ 110 кВ «Уфа-Южная – Шакша районная» ООО «БЭСК Инжиниринг» планирует приступить после оформления необходимой разрешительной документации в части передачи земельных участков под объектом строительства в собственность Республики Башкортостан. Предварительные сроки окончания работ – ноябрь 2021 года.