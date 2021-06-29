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ООО "БЭСК Инжиниринг" участвует в строительстве Восточного выезда Уфы

ООО БЭСК Инжиниринг участвует в строительстве Восточного выезда Уфы

29 июня 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ООО "Башкирэнерго"

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ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») проводит работы по переустройству воздушных линий 110-220 кВ в рамках строительства Восточного выезда в г. Уфе. Фронт работ предполагает замену существующих промежуточных опор на новые анкерные металлические опоры большей высоты. Строящаяся автомобильная дорога Восточного выезда пересекается с тремя ЛЭП, поэтому их переустройство позволит соблюсти необходимые высотные габариты от проводов до дорожного полотна и обеспечит безопасность движения.

На данный момент завершены работы по переустройству ВЛ 110 кВ «Уфа-Южная – Глумилино I, II цепь». Силами специалистов ООО «БЭСК Инжиниринг» смонтирована временная обводная линия, установлены все четыре металлические опоры. ВЛ введена в работу.

Ранее, в августе 2020 года, завершилось переустройство другой ЛЭП - ВЛ 220 кВ «Уфа-Южная – ТЭЦ-2». В его рамках демонтированы четыре промежуточные железобетонные опоры, смонтированы четыре анкерные металлические опоры, на вновь установленных опорах смонтирована новая линейно-подвесная арматура, подвешен новый провод, произведен перемонтаж кабеля ВОЛС.

К работам по переустройству третьей линии ВЛ 110 кВ «Уфа-Южная – Шакша районная» ООО «БЭСК Инжиниринг» планирует приступить после оформления необходимой разрешительной документации в части передачи земельных участков под объектом строительства в собственность Республики Башкортостан. Предварительные сроки окончания работ – ноябрь 2021 года. 

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Источник: ООО "Башкирэнерго"

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