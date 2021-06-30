АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует отремонтировать в Клинском городском округе 1000 м ЛЭП и несколько трансформаторных подстанций. Соответствующие мероприятия пройдут в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией ежегодно, для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

На воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, расположенной в Клину на ул. Садовая, планируется замена опор и старого провода на СИП (самонесущий изолированный провод). Работы пройдут на участке общей протяженностью 650 м. Выполнение мероприятий позволит повысить надёжность электроснабжения частных домов потребителей с ул. Садовая – это более 30 домовладений.

Также в текущем году запланированы работы по замене опор и проводов на воздушной линии электропередачи протяжённостью 350 м, проходящей по ул. Пречистая. Линия обеспечивает электроэнергией порядка 20 частных домов.

АО «Мособлэнерго» проведет капитальные ремонты в следующих трансформаторных подстанциях: ТП-416, расположенной в г. Клин на ул. Ленина; ТП-122 – г. Клин, Бородинский проезд; ТП-502 – п. Решетниково. На объектах будет проведена замена изношенного оборудования и ремонт строительных частей зданий.

Помимо ремонтов энергообъектов АО «Мособлэнерго» проведет в Клинском районе по программе капремонта расчистку трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности в п. Саньково и Высоковске на ул. Курятникова и Советская.