Речь идет о бывших региональных трассах, ранее принятых в федеральную собственность: подъезд к музею-заповеднику «Прохоровское поле», Яковлево-Прохоровка-Скородное, Короча-Губкин - граница Курской области и Короча – Губкин – Горшечное – «Курск-Борисоглебск».

Согласно распоряжению Федерального дорожного агентства от 24 марта 2021 года № 1113-р, указанные дороги объединены в одну трассу, получившую новое наименование: М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород – граница с Украиной – Прохоровка-Губкин- Р-298 Курск-Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий».

Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр недвижимости и в ближайшее время будут внесены в реестр федерального имущества.

Подъезд к музею-заповеднику «Прохоровское поле» от М-2 «Крым» включен в подведомственную сеть ФКУ Упрдор Москва-Харьков в 2018 году, в прошлом году здесь завершился капитальный ремонт, в ходе которого проезжую расширили до четырех полос движения. В 2020 году перешла в федеральную собственность автодорога Яковлево-Прохоровка-Скородное, Короча-Губкин - граница Курской области, а в 2021 году региональный статус утратила трасса Короча – Губкин – Горшечное – «Курск-Борисоглебск».

Общая протяженность объединенных участков – 156 км, на всем их протяжении устроено асфальтобетонное покрытие. Новая дорога соединяет основное направление трассы М-2 «Крым» и автодорогу Р-298 Курск – Воронеж, тем самым обеспечивая внутреннее транспортное сообщение между Белгородской и Курской областями, а также внешнее — с регионами Черноземья, Центра и Поволжья.