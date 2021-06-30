В условиях экстремальной жары энергосистема Республики Калмыкия работает стабильно, несмотря на рекордное повышение энергопотребления.

С 19 июня 2021 года в сетях калмыцкого филиала компании «Россети Юг» фиксировался устойчивый рост энергопотребления, превышающий показатели предыдущих лет. 23 июня в 13 часов при средней температуре воздуха 30,1ºС в энергосистеме республики был поставлен новый рекорд потребления мощности в период экстремально высоких температур (ПЭВТ), который составил 139 МВт. Это на 15 МВт выше рекордного максимума потребления 2019 года.

Несмотря на высокий уровень потребления мощности на фоне летней ремонтной кампании на объектах электроэнергетики, энергосистема Республики Калмыкия функционирует стабильно.

«Из-за сильной жары калмыцкий филиал «Россети Юг» уже вторую неделю работает в режиме повышенной готовности. Скоординированные действия всех служб, мониторинг состояния линий и оборудования, а также заранее сформированные резервы, необходимые для устойчивого прохождения максимума нагрузки, позволили избежать серьезных сбоев и нарушений электроснабжения», - отметил начальник Центра управления сетями калмыцкого филиала «Россети Юг» Очир Базыров.

В случае необходимости к ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений готовы 60 аварийных бригад, 312 человек производственного персонала, 96 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены передвижные резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 400 кВт.

Сообщить о нарушения электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф