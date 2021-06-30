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Евгений Грабчак: "Введение системообразующей сетевой организации в регионе позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей"

Евгений Грабчак: Введение системообразующей сетевой организации в регионе позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей

30 июня 2021, 09:36
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Минэнерго России ведёт работу по усовершенствованию работы территориальных сетевых организаций и предлагает определить в регионах системообразующую компанию, чтобы повысить надёжность электроснабжения потребителей, рассказал Евгений Грабчак на VI Всероссийской научно-технической конференции «Развитие и повышение надёжности эксплуатации распределительных электрических сетей».

«Будем менять подход к консолидации территориальных сетевых организаций.  Хотим увидеть в каждом регионе системообразующую сетевую организацию, которая бы подхватывала функции сетевых компаний в первую очередь по распредсетям, по эксплуатации бесхозяйных сетей, а также по сетям, по которым собственники недобросовестно выполняют свои обязательства и позволяют потребителям оставаться без электроснабжения долгое время. Рассчитываем, что это позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей», – сказал заместитель Министра.

Кроме этого, замглавы Минэнерго России отметил, что интеллектуализация в сетевом комплексе позволит сократить издержки и повысить надёжность энергоснабжения потребителей. По его словам, в рамках разрабатываемых проектов нормативных актов будет определена терминология и статус для интеллектуальных систем в электросетевом хозяйстве, с учётом удаленного мониторинга и интеллектуализации различных процессов.

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Источник: Министерство энергетики России

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