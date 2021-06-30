 
Модернизация

ГУП РК "Крымэнерго" меняет адрес веб-сайта

ГУП РК Крымэнерго меняет адрес веб-сайта

30 июня 2021, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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ГУП РК «Крымэнерго» информирует о переводе официального сайта на новое доменное имя в сети Интернет. Адрес http://gup-krymenergo.crimea.ru (домен третьего уровня) изменен на более безопасный и лаконичный https://crimea-energy.ru (домен второго уровня).

Для посетителей сайта ГУП РК «Крымэнерго» переход на новое доменное имя будет плавным и незаметным: до конца 2021 года будет функционировать переадресация со старого доменного имени на новое. Во всех официальных документах, на информационных стендах и в объявлениях будет обозначен новый интернет-адрес: https://crimea-energy.ru

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» - гарантирующий поставщик, крупнейшая энергетическая компания Крыма, которая обеспечивает стабильное функционирование энергосистемы полуострова. ГУП РК «Крымэнерго» выполняет функции по передаче и поставке электрической энергии. Территория обслуживания ГУП РК «Крымэнерго» - Республика Крым. На балансе предприятия - электрические сети 220-330 кВ, 35-110 кВ, 0,4-6-10 кВ общей протяженностью 33,2 тыс. км и другие энергообъекты, включая 9824 подстанции. Предприятие обеспечивает электроэнергией около 870 тысяч бытовых абонентов и около 27 тысяч юридических лиц.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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