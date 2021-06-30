Итоги заочного Совета директоров РусГидро

28 июня 2021 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

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Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2021 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов (ПКМ).

По итогам 1 квартала 2021 года выручка ПАО «РусГидро» по российским стандартам финансовой отчетности составила 35,98 млрд рублей, что на 4% выше аналогичных показателей прошлого года*. Чистая прибыль ПАО «РусГидро» - 13,50 млрд рублей, показатель EBITDA – 23,67 млрд рублей, что на 17% выше среднего значения за последние 5 лет.

Объем финансирования инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составил 3,1 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд рублей по мероприятиям технического перевооружения и реконструкции. В первом квартале 2021 года ввод мощности не осуществлялся.

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Совет директоров одобрил безвозмездную передачу объектов инфраструктуры в пользу муниципальных образований Амурской области и Кабардино-Балкарии.

Активы не участвуют в производственной деятельности РусГидро и включены в Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» как планируемые к безвозмездной передаче.

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Совет директоров отметил целесообразность проекта по консолидации на базе АО «ДГК» построенных объектов тепловой генерации Дальнего Востока.

Консолидация активов предполагает переход к АО «ДГК» - крупнейшей генерирующей компании, действующей в 5 регионах Дальнего Востока - Благовещенской, Восточной и Совгаванской ТЭЦ с магистральными теплосетями. В результате, в частности, ожидается достижение следующих эффектов: упорядочение структуры владения производственными активами, оптимизация затрат по управлению реорганизуемыми компаниями и упрощение корпоративной структуры, в том числе ликвидация промежуточных компаний – держателей активов.

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Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству энергообъектов на Дальнем Востоке.

Группа РусГидро развернула работы по строительству ВЛ 110 кВ Певек – Билибино (1 этап), идет монтаж опор ЛЭП.

В Магаданской области продолжается строительство Усть-Среднеканской ГЭС. Мощность ГЭС уже увеличена до 369 МВт. Это стало возможным в результате замены временного рабочего колеса турбины гидроагрегата №1 на постоянное.

Также РусГидро продолжает работу по четырем проектам, запланированным к реализации в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России, обеспечивающей окупаемость инвестиций в строительство Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2 и второй очереди Якутской ГРЭС-2, а также модернизацию Владивостокской ТЭЦ-2. Техническая часть проекта и результаты инженерных изысканий по Хабаровской ТЭЦ-4 получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Проектная документация и результаты инженерных изысканий по второй очереди Якутской ГРЭС-2 переданы в ФАУ «Главгосэкспертиза России», подача документации по строительству Артемовской ТЭЦ-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 запланирована на текущий год.

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Совет директоров рассмотрел информацию о развитии малых ГЭС в ПАО «РусГидро».

В рамках механизма поддержки ДПМ ВИЭ РусГидро в 2020 году ввело в эксплуатацию Верхнебалкарскую МГЭС в Кабардино-Балкарии (10 МВт), Усть-Джегутинскую МГЭС в Карачаево-Черкесии (5,6 МВт), Барсучковскую МГЭС в Ставропольском крае (5,25 МВт).

Компания строит Красногорские МГЭС-1 и МГЭС-2 в Карачаево-Черкесии (по 24,9 МВт каждая), а также проектирует МГЭС Башенная в Чеченской Республике (10 МВт) и МГЭС Псыгансу в Кабардино-Балкарии (19,1 МВт). Всего до конца 2024 года РусГидро введет 78,9 МВт мощностей малых ГЭС. В компании проводятся мероприятия по повышению эффективности и долгосрочной конкурентоспособности объектов МГЭС и формированию перспективных проектов для участия в конкурсных отборах мощности (ДПМ ВИЭ).

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Совет директоров утвердил изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Изменения упрощают участие в закупочных процедурах РусГидро субъектов малого и среднего предпринимательства, а также направлены на повышение оперативности планирования процесса выбора поставщиков.

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Совет директоров рассмотрел и утвердил отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров за 2020-2021 корпоративный год.

За отчетный период 6 комитетов провели 59 заседаний, 10 из которых очных, рассмотрено 135 вопросов.