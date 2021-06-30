Электротехническое оборудование IEK®, продукцию для IT-коммуникаций ITK®, оборудование автоматизации инженерных систем ONI®, светотехнику IEK Lighting® и LEDEL® выбирают при строительстве и реконструкции важных объектов в различных отраслях. Продукции нашей компании доверяют при реализации самых амбициозных проектов, и вдвойне приятно, когда в результате такой проект становится победителем!

Башня «Идель Тауэр» (г. Уфа), в которой применялась продукция IEK®, победила в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ» в градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2021».

Здание в 42 этажа общей высотой в 154 метра выполнено из отдельных панелей с предусмотренным утеплением и остеклением.

При строительстве фундамента использовалась технология, минимизирующая давление на прилегающие дома и сооружения. Нижние 4 уровня башни «Идель Тауэр» нежилые. Здесь расположены офисные помещения, торговый центр, банковские помещения, ресторан, фитнес-центр с бассейном (21 метр).

При строительстве «Идель Тауэр» применялись металлические оболочки и комплектующие, кабеленесущие системы IEK®, светотехника IEK Lighting®. Подрядная организация отметила отличное соотношение цены и качества, удобство монтажа, а также полное соответствие оборудования заявленным характеристикам.

При строительстве башни «Идель Тауэр» компания ООО «УСТМ» (УралСпецТехМонтаж) впервые в Республике Башкортостан реализовала проект автоматизации и диспетчеризации жилья, для чего использовалось программное обеспечение MasterSCADA версии 3.0. В результате из одной диспетчерской можно управлять всем жилым комплексом «4 сезона», включая «Идель Тауэр». На данный момент MasterSCADA штатно используется на объекте, заказчик ООО «Жилстройинвест» положительно отзывается об опыте применения.

Крупнейшие предприятия — лидеры в различных отраслях — применяют продукцию нашей компании при строительстве и реконструкции своих объектов.

Завод «Монокристалл» выпускает 47 % всех синтетических сапфиров в мире и более 12 % глобального рынка металлизационных паст, применяемых в производстве продукции для солнечной энергетики. Более 98 % продукции компании экспортируется в 25 стран мира на трех континентах.

В Ставрополе построен целый технопарк для этого предприятия, площадь земельного участка составляет 10,29 га, а площадь помещений — 20 850 кв. м.

При строительстве нового цеха завода «Монокристалл» было установлено модульное оборудование и кабеленесущие системы IEK®.

Не нуждается в представлении американская корпорация McDonald’s — крупнейшая в мире сеть ресторанов фастфуда. Под торговой маркой McDonald’s на конец 2020 года работает 39 190 ресторанов в 120 странах мира.

При открытии новых и реконструкции уже имеющихся ресторанов McDonald’s на территории Российской Федерации задействованы кабеленесущие системы IEK®, светотехника IEK Lighting® и компоненты СКС ITK®.

«Почта России» — российская государственная компания, оператор почтовой сети. В ближайшем будущем «Почта России» планирует создать трехуровневую логистическую инфраструктуру.

Она будет включать семь мега-хабов, а также сеть распределительных центров: 10 — в городах-миллионниках, 14 — в городах с населением 500 000 человек и 9 — в крупных областных центрах. С помощью таких хабов скорость получения посылок адресатами резко увеличится.

При строительстве распределительных хабов на территории Российской Федерации применяются кабеленесущие системы IEK®, светотехника IEK Lighting® и компоненты СКС ITK®.

Большое внимание в 2020 и 2021 годах уделялось развитию российской медицины и фармацевтической промышленности. В Братске в ноябре 2020 года открыли новый цех крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций завода «БратскХимСинтез». В открытии цеха принял участие по видеосвязи президент РФ Владимир Путин.

В новом цехе будут производить сырье для препаратов против туберкулеза, гепатита, онкологических заболеваний и COVID-19. Комплекс по производству фармсубстанций в Братске будет выпускать более 60 наименований продукции.

При строительстве этого объекта использовался широкий перечень продукции IEK®: модульное, силовое оборудование, шкафы, боксы и принадлежности, кабеленесущие системы.

В Стерлитамаке в конце 2020 года открылся клинико-диагностический центр для лечения различных инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

В новой ультрасовременной больнице 74 боксированные палаты, включая 14 реанимационных боксов. Предусмотрена возможность дополнительного размещения до 260 коек, а при режиме ЧС — развертывание до 350 коек со 100 % подключением кислорода.

В Стерлитамакском ковид-госпитале работают отделение диагностики, лаборатории, кабинеты компьютерной томографии, ультразвуковой, функциональной и рентгенодиагностики. Надежное электроснабжение высокотехнологичного дорогостоящего оборудования обеспечивает электротехника IEK®: кабель-канал PRIMER, двухстенные гофрированные трубы, гладкие ПВХ-трубы, электроустановочные изделия PRIMER и «ФОРС», металлические кабеленесущие системы, универсальные блоки аварийного питания. Для организации IT-коммуникаций применялись витая пара и медные компоненты ITK®.

Активный интерес у застройщиков вызывает продукция IEK GROUP при реализации крупных проектов в коммерческом строительстве и в других отраслях.

Строительный торговый дом «Петрович» — российская компания, специализирующаяся на розничной торговле строительными материалами.

«Петрович» отличается большим набором услуг для посетителей: резка, установка, колеровка, а также расчёт сметы, возможность взять инструменты напрокат.

Во время строительства нового гипермаркета «Петрович» в городском округе Мытищи применялась продукция IEK®: кабеленесущие системы, светотехника, щиты в сборе, а также торговое освещение под брендом LEDEL®.

Мощное сельхозпредприятие ООО «ТК ТюменьАгро» круглый год поставляет свежие овощи для жителей Уральского и Сибирского регионов.

Современный тепличный комбинат расположен в 51 км от Тюмени. Процессы поддержания климата и ухода за растениями регулируются автоматически, что позволяет гарантировать стабильные поставки, безупречный вкус и высокое качество овощей.

Тепличный комплекс успешно сертифицирован на соответствие требованиям международных стандартов, его суммарная площадь 34,9 га, производственная мощность — 31,5 тыс. тонн в год.

Специалисты IEK GROUP оказали помощь в проектировании объекта. В проекте используются кабеленесущие системы IEK®, а также продукция ITK®: телекоммуникационные шкафы, медные и оптические компоненты СКС.

В любой отрасли на объектах различного масштаба: от небольших организаций до промышленных и коммерческих гигантов — находит применение продукция IEK GROUP. Комплексность решений для любых задач, логистическая доступность и удобство при монтаже являются неоспоримыми достоинствами оборудования, которое предлагает наша компания. Вот почему нас выбирают для организации качественного и надежного электроснабжения!