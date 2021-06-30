Сегодня РусГидро проводит годовое Общее собрание акционеров (ГОСА). В связи с коронавирусными ограничениями собрание проходит в заочном формате.

Повестка дня собрания включает 9 вопросов, в том числе утверждение годового отчета и финансовой отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2020 года, размер дивидендов, сроки их выплаты, избрание членов Совета директоров и др. Со всеми материалами годового Общего собрания акционеров РусГидро можно ознакомиться на корпоративном интернет-сайте РусГидро.

Рекомендованный Советом директоров размер дивидендов составляет 0,0530482 рубля на одну акцию. Общий размер дивидендов за 2020 год может составить 23,3 млрд рублей – это рекордная сумма за всю историю компании. В соответствии с Дивидендной политикой РусГидро, сумма дивидендов составляет 50% от величины прибыли, представленной в консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро в соответствии с МСФО.

Предложенный на утверждение ГОСА годовой отчет содержит подробную информацию о производственных и финансовых результатах компании за 2020 год. Как и годом ранее, отчет является интегрированным и включает информацию о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии. На корпоративном интернет-сайте РусГидро можно ознакомиться с интерактивной версией годового отчета.

Выработка электроэнергии электростанциями Группы РусГидро с учетом выработки Богучанской ГЭС, ЗАО «МЭК» и Приморской ГРЭС по итогам 2020 года увеличилась на 6% и составила рекордные 151,5 млрд кВт·ч. При этом пять гидроэлектростанций РусГидро – Саяно-Шушенская, Богучанская, Рыбинская, Нижегородская и Усть-Среднеканская – установили собственные исторические рекорды годовой выработки электроэнергии. Доля низкоуглеродной генерации в энергобалансе Группы РусГидро увеличилась на 4,5 процентных пункта и составила 81,5%. Доля Группы в выработке электроэнергии в России – 14%.

По итогам 2020 года показатель EBITDA Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности составил 120,3 млрд рублей, увеличившись на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым высоким в истории Группы показателем за сопоставимый период. Чистая прибыль также выросла до рекордного значения – 46,6 млрд рублей.

В 2020 году РусГидро завершило строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань (электрическая мощность – 126 МВт, тепловая мощность – 200 Гкал/ч.) в Хабаровском крае. В арктическом поселке Тикси в Республике Саха (Якутия) начал работу не имеющий аналогов в России автоматизированный ветродизельный комплекс мощностью 3,9 МВт. В верхнем бьефе Нижне-Бурейской ГЭС установлена первая в России мобильная наплавная солнечная электростанция мощностью 54 кВт.

В рамках программы ДПМ ВИЭ введены в эксплуатацию три малые ГЭС: Верхнебалкарская (10 МВт) в Кабардино-Балкарии, Усть-Джегутинская (5,6 МВт) в Карачаево-Черкесии и Барсучковская (5,25 МВт) в Ставропольском крае. Еще два проекта малых ГЭС мощностью 29,1 МВт, предложенных РусГидро, в декабре прошлого года прошли конкурсный отбор на строительство ВИЭ-генерации по ДПМ: малая ГЭС Псыгансу в Кабардино-Балкарии и Башенная МГЭС в Чеченской Республике.

Дальневосточная распределительная сетевая компания РусГидро завершила строительство всех шести запланированных подстанций и линий электропередачи для энергоснабжения газопровода «Сила Сибири».

В результате реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро модернизировало шесть гидроагрегатов общей мощностью 523 МВт на пяти гидроэлектростанциях.

Сеть электрозарядных станций РусГидро охватила Приморский, Хабаровский и Камчатский край, Амурскую область и Сахалин и сегодня насчитывает 23 ЭЗС. За время своей работы они отпустили порядка 400 тыс. кВт⋅ч электроэнергии, на которых электромобили проехали почти 2 млн километров, сэкономив при этом 200 тыс. литров углеводородного топлива. В планах РусГидро в 2022 году довести количество зарядных станций до 150, соединив ключевые города Дальнего Востока.

РусГидро вносит значительный вклад в развитие регионов присутствия. Группа является одним из крупнейших налогоплательщиков в большинстве регионов, в которых осуществляет деятельность. По сравнению с 2019 годом увеличены налоговые отчисления – в бюджеты всех уровней Группа РусГидро направила 93,4 млрд руб.

Долгосрочные кредитные рейтинги РусГидро от всех ведущих международных рейтинговых агентств находятся на суверенном уровне в инвестиционной категории со стабильным прогнозом.