29 июня в ходе онлайн-презентации Альманаха лучших практик, созданном участниками Ассоциации «Цифровая энергетика», Системный оператор представил пилотный проект по созданию агрегаторов управления спросом.

Презентация Альманаха прошла в формате видео-конференц-связи с участием представителей отраслевых министерств и Государственной Думы, крупнейших энергетических компаний.

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий в приветственном слове к участникам высоко оценил результаты работы исполнительного аппарата Ассоциации «Цифровая энергетика» по сбору и систематизации в Альманахе информации о российском и зарубежном опыте цифровой трансформации. Он подчеркнул важность подобных обзоров для развития межотраслевого диалога в процессе цифровизации, отметив, что «развивать направления цифровизации невозможно внутри отдельных организаций».

Федор Опадчий в качестве основных направлений цифровизации в электроэнергетике отметил последовательное совершенствование традиционных деловых процессов, обеспечивающих работу энергосистемы за счет применения современных цифровых решений, часто с получением качественно нового уровня их исполнения. А также – создание принципиально новых бизнес-моделей и субъектов новых рынков, возможное только за счет развития информационных технологий. В обеих сферах Системный оператор имеет свои разработки. Одни из них (как, например, дистанционное управление режимами работы объектов в энергосистеме) активно тиражируются, другие (к примеру, агрегаторы управления спросом розничных потребителей) находятся в стадии пилотирования и активного развития.

Доклад о развитии этого нового сектора рынка в электроэнергетике – услуг по управлению спросом – представил начальник Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Максим Кулешов.

Агрегаторы управления спросом – компании, консолидирующие возможности к снижению потребления единичных, относительно небольших потребителей, – появились в рамках реализации пилотного проекта начиная с июля 2019 года. Ключевой предпосылкой к созданию внедрению ценозависимого потребления, по словам Максима Кулешова, стало стремительное развитие телекоммуникаций и средств автоматизации производств, а также осознание потребителями собственных технологических возможностей по управлению собственным электропотреблением по запросу энергосистемы. «Механизмы управления спросом получили широкое развитие именно благодаря тому, что современные цифровые технологии делают регулировочный ресурс потребителя доступным и относительно необременительным для самого потребителя», – заявил он.

С момента запуска пилотного проекта новый механизм регулирования баланса электроэнергии подтвердил свою работоспособность, а также высокую заинтересованность в развитии этого инструмента со стороны потребителей розничного рынка электроэнергии и организаций электроэнергетической отрасли. По словам Максима Кулешова, за время проведения «пилота» в нем приняли участие 70 компаний-агрегаторов, представляющих интересы свыше 350 объектов управления, а географический охват проекта превысил 50 регионов России. Всего с III квартала 2019 года по II квартал 2021 года объем ресурсов управления спросом увеличился более чем в 10 раз – с 50 МВт до 963 МВт по итогам отбора на 3 квартал 2021 года.

«Использование ресурсов потребителей позволяет повысить эффективность работы энергосистемы и создает новые механизмы оптимизации затрат на энергоснабжение, а также увеличивает коэффициент использования эффективной генерации. Внедрение механизма управления спросом создает новый высокотехнологичный сегмент рынка и является стимулом для развития и внедрения инновационных цифровых решений в сфере разработки платформ для агрегирования ресурсов потребителей и обмена данными, автоматизации производства, различных аналитических сервисов», – подчеркнул Максим Кулешов.

В числе основных задач по внедрению новой модели экономических отношений на ближайшую перспективу он назвал принятие необходимых законодательных изменений в 2022 году для внедрения целевой модели управления спросом, учет ресурсов управления спросом при проведении КОМ на 2028 год, начало оказания услуг по управлению потреблением на оптовом рынке с 2023 года. Прогнозный объем рынка услуг по управлению спросом составляет к 2025 году 4 ГВт, к 2030 – 5 ГВт, сообщил он.

Об Ассоциации «Цифровая энергетика» и Альманахе лучших практик

Цель создания альманаха «Российский опыт цифровой трансформации. Обзор лучших практик» – консолидация информации о передовом российском и мировом опыте реализации проектов цифровой трансформации для достижения нового энергетического уклада. Российская часть издания включает в себя обзор наиболее перспективных для тиражирования инициатив отечественных компаний.

Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» в качестве отраслевого центра компетенций цифровой трансформации создана в 2019 году в рамках развития ведомственного проекта Минэнерго России «Цифровая энергетика». Ее цель – объединение усилий отраслевого бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также иных участников цифровой трансформации для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли и совершенствования процессов цифрового развития электроэнергетики и экономического прогресса в целом. Учредители и члены Ассоциации – ведущие энергетические компании России, в числе которых АО «Системный оператор Единой энергетической системы».