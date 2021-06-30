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Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО "ФСК ЕЭС" ("Россети ФСК ЕЭС")

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО ФСК ЕЭС (Россети ФСК ЕЭС)

30 июня 2021, 09:24
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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29 июня 2021 года в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» («Россети ФСК ЕЭС»). Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год. Приняты решения о распределении прибыли по результатам 2020 года и выплате дивидендов в размере 0,016132865449 рубля на одну обыкновенную акцию на общую сумму 20 564 004 тыс. рублей.

Избран новый состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», в который вошли (должности указаны на момент выдвижения): 

  • Андрей Рюмин, Генеральный директор ПАО «Россети»;
  • Павел Сниккарс, Заместитель Министра энергетики РФ;
  • Евгений Грабчак, Заместитель Министра энергетики РФ;
  • Павел Грачев, Генеральный директор ПАО «Полюс» (в качестве независимого директора);
  • Игорь Каменской, Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» (в качестве независимого директора);
  • Эрнесто Ферленги, Исполнительный вице-президент представительства концерна «Эни С.П.А.» (Италия), Москва (в качестве независимого директора);
  • Андрей Муров, Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор ПАО «Россети»;
  • Николай Рощенко, Член Правления – Начальник правового управления Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Павел Гребцов, Заместитель Генерального директора ПАО «Россети»;
  • Александр Зарагацкий, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» (до 20.05.2021);
  • Лариса Романовская, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» (до 20.05.2021).

Членами Ревизионной комиссии избраны: Член Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть» Наталия Анникова, Главный советник ПАО «Россети» Юрий Гончаров, Заместитель директора Департамента Минэнерго России Алексей Кулагин, Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества Анна Олейникова, Начальник отдела Департамента Минфина России Илья Хазов.

Кроме того, акционеры приняли решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2020 года. Аудитором Общества утверждено объединение аудиторов в составе ООО «Эрнст энд Янг» и АО «Аудиторская компания «Деловой профиль», а так же иные обязательные к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров вопросы.

Комментируя итоги ГОСА, Андрей Рюмин, Генеральный директор ПАО «Россети», отметил: «Россети ФСК ЕЭС» добилась в 2020 году результатов, которые отвечают интересам всех стейкхолдеров. Компания выполнила производственные задачи, связанные с модернизацией и развитием Единой национальной электрической сети, при этом обеспечила уверенные финансово-экономические показатели, несмотря на снижение отпуска электроэнергии из сети на фоне негативных процессов в экономике и социальной сфере».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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