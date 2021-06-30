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30 июня 2021, 09:24
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
29 июня 2021 года в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» («Россети ФСК ЕЭС»). Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год. Приняты решения о распределении прибыли по результатам 2020 года и выплате дивидендов в размере 0,016132865449 рубля на одну обыкновенную акцию на общую сумму 20 564 004 тыс. рублей.
Избран новый состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):
Членами Ревизионной комиссии избраны: Член Ревизионной комиссии АО «Зарубежнефть» Наталия Анникова, Главный советник ПАО «Россети» Юрий Гончаров, Заместитель директора Департамента Минэнерго России Алексей Кулагин, Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества Анна Олейникова, Начальник отдела Департамента Минфина России Илья Хазов.
Кроме того, акционеры приняли решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2020 года. Аудитором Общества утверждено объединение аудиторов в составе ООО «Эрнст энд Янг» и АО «Аудиторская компания «Деловой профиль», а так же иные обязательные к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров вопросы.
Комментируя итоги ГОСА, Андрей Рюмин, Генеральный директор ПАО «Россети», отметил: «Россети ФСК ЕЭС» добилась в 2020 году результатов, которые отвечают интересам всех стейкхолдеров. Компания выполнила производственные задачи, связанные с модернизацией и развитием Единой национальной электрической сети, при этом обеспечила уверенные финансово-экономические показатели, несмотря на снижение отпуска электроэнергии из сети на фоне негативных процессов в экономике и социальной сфере».
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