В Казахстане планируют объединить строительством линии 500 кВ электросети западных регионов с единой электроэнергетической системой (ЕЭК), заявил министр энергетики (МЭ) РК Нурлан Ногаев.

«Объединение возможно реализовать путем строительства линии 500 кВ по трем возможным маршрутам: от Актобе до Атырау, от Жезказгана до Атырау и от Шымкента до села Бейнеу Мангистауской области», - сказал Ногаев на онлайн встрече с населением, в среду.

По словам министра, для объединения электрических сетей западной зоны страны с единой электроэнергетической системой, разрабатывается предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта.

Также, для усиления электрической сети западной зоны ЕЭК начат проект по строительству второй цепи существующего транзита 220 кВ: Уральская – Правобережная – Индер – Атырау – Кульсары – Тенгиз.

«Реализация данного мероприятия позволит обеспечить надежным электроснабжением потребителей западных регионов и задействовать потенциал газовой генерации региона в качестве маневренной мощности для регулирования дисбалансов в энергосистеме страны», - сказал министр.

Нужно усилить электрические сети в южных регионах страны из-за угрозы аварийных отключений. Потребуется строительство линии электропередачи 500 кВ по направлению ЮКГРЭС-Жамбыл-Шымкент, а также модернизация существующих электрических сетей, добавил Ногаев.