25 июня в АО «СО ЕЭС» состоялось заседание технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта и Межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 541 «Электроэнергетика».

Заседание прошло под руководством заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС» – руководителя дирекции по развитию ЕЭС, заместителя председателя ТК 016 Александра Ильенко. Участники рассмотрели итоги работы межгосударственного и национального технических комитетов по стандартизации за 2020 год и вопросы участия ТК 016/МТК 541 в реализации Соглашения Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС СНГ) с Электроэнергетическим Советом СНГ (ЭЭС СНГ). Члены ТК 016/МТК 541 обсудили предложения в Программы национальной и межгосударственной стандартизации на 2022 год и в Перспективные программы работы на 2023–2027 годы. Рассмотрен вопрос формирования Фонда стандартов МТК/ТК – проекта перечня стандартов и закрепления за национальным и межгосударственным техническими комитетами действующих межгосударственных и национальных стандартов для определения необходимости актуализации или отмены документов.

Открывая совещание, Александр Ильенко отметил, что в прошлом году изменился состав МТК 541, полноправным членом которого стала Республика Казахстан. На сегодняшний день МТК 541 включает в качестве полноправных членов шесть государств и два государства в качестве наблюдателей. Говоря об общих итогах работы Технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика», он поблагодарил руководство и сотрудников наиболее активных организаций-участников технического комитета за участие в развитии национальной стандартизации. Также он отметил, что Минэнерго России ведет активную работу по включению в нормативно-правовые акты уровня Минэнерго и Правительства России отсылочных норм на разработанные техническим комитетом национальные стандарты. Таким образом, несмотря на добровольный принцип национальной стандартизации, наиболее критичные требования национальных стандартов ГОСТ Р становятся обязательными для применения в отрасли.

Ответственный секретарь ТК 016, начальник отдела стандартизации Департамента параллельной работы и стандартизации АО «СО ЕЭС» Юрий Федоров представил доклад об итогах деятельности ТК/МТК«Электроэнергетика» за 2020 год и начало 2021 года. Он отметил, что за этот период по программе межгосударственной стандартизации завершены работы и приняты: обновленный ГОСТ 21027-2021 «Системы электроэнергетические. Термины и определения», изменение № 1 к ГОСТ 29322-2014 «Напряжения стандартные», изменение № 1 к ГОСТ 24278-2016 «Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования» и изменение № 1 к ГОСТ 28969-91 «Турбины паровые стационарные малой мощности. Общие технические условия».

По программе национальной стандартизации утверждены 42 стандарта, включая документы по стандартизации по тематике подкомитетов:

ПК-1 «Электроэнергетические системы» (базовая организация – АО «СО ЕЭС») – 19 стандартов.

ПК-2 «Электрические сети (магистральные и распределительные)» (базовая организация – ПАО «Россети») – 5 стандартов.

ПК-3 «Тепловые электрические станции» (базовая организация – ОАО «ВТИ») – 1 стандарт,

ПК-4 «Гидроэлектростанции» (базовая организация – ПАО «РусГидро») – 1 стандарт.

ПК-5 «Распределенная генерация (включая ВИЭ)» (базовая организация – АО «ВетроОГК») – 5 стандартов.

ПК-6 «Силовая электроника в электроэнергетике» (базовая организация – ПАО «ФСК ЕЭС») – 9 стандартов.

ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике» (базовая организация – АО «СО ЕЭС») – 2 стандарта.

С предложениями в Программу национальной и межгосударственной стандартизации на 2022 год и Перспективную программу работы МТК 541/ТК 016 на 2023–2027 годы выступили руководители и представители базовых организаций подкомитетов и совместных рабочих групп (СРГ): руководитель ПК-1 Александр Ильенко; представитель ПК-2, заместитель директора Департамента технической политики ПАО «Россети» Григорий Гладковский; представитель ПК-3, заведующая отделением автоматизации ОАО «ВТИ» Наталья Зорченко; представитель ПК-4, директор Департамента технического регулирования ПАО «РусГидро» Тимур Хазиахметов; руководитель ПК-5, заместитель генерального директора по развитию технического и нормативного регулирования АО «НоваВинд» Егор Гринкевич; руководитель ПК-7, директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов; руководитель СРГ-2 «Токи короткого замыкания» (базовая организация – ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), заведующий кафедрой электрических станций ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» Юрий Гусев.

В Программу национальной стандартизации на 2022 год предложено внести разработку 15 стандартов, а в Перспективную программу работы ТК 016 на 2023–2027 годы – 65 стандартов. Предложения, в частности, направлены на дальнейшее развитие стандартизации в области дистанционного управления активной мощностью ТЭС и проведения испытаний дистанционного управления электросетевым оборудованием и устройствами РЗА, установление единых норм и требований к системам регулирования генерирующего оборудования ГЭС и ТЭС, автоматизированным системам мониторинга устройств РЗА, системам накопления электрической энергии, методикам оценки технического состояния гидрогенераторов и гидротурбин, вопросам обеспечения безопасного обслуживания, ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений и оборудования. Поступившие предложения также направлены на развитие серии стандартов «Информационная модель электроэнергетики», стандартизацию в области автоматизированных систем предиктивной диагностики и систем удаленного мониторинга и диагностики, установление единой методики расчета коротких замыканий в электроустановках постоянного и переменного тока, развитие стандартизации в области ВИЭ.

Участники заседания рассмотрели план реализации Соглашения МГС СНГ с ЭЭС СНГ на 2022–2025 годы, который предусматривает обмен планами и программами работ по межгосударственной стандартизации, проведение совместных мероприятий, подготовку предложений по разработке, обновлению и отмене межгосударственных стандартов, обмен нормативными правовыми и техническими документами, правовой и технической информацией, представляющей взаимный интерес.

При обсуждении организационных пунктов повестки заседания рассмотрены основные изменения в проекте нового Положения о ТК 016 и проведено голосование по обновлению состава организаций-членов технического комитета. При рассмотрении вопросов учтены положения новых двух основополагающих стандартов – ГОСТ Р 1.1-2020 по правилам создания и деятельности ТК и ГОСТ Р 1.2-2020, устанавливающего правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены национальных стандартов.

Всего на заседании рассмотрено семь актуальных вопросов деятельности МТК/ТК «Электроэнергетика». По его итогам приняты решения, направленные дальнейшее развитие национальной и межгосударственной стандартизации в области электроэнергетики.

Информация о ТК 016/МТК 541 «Электроэнергетика»

Технический комитет «Электроэнергетика» (ТК 016) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) сформирован в сентябре 2014 путем реорганизации ряда технических комитетов по стандартизации в области электроэнергетики. Базовой организацией комитета, выполняющий также функции секретариата ТК 016, является АО «СО ЕЭС».

Область деятельности ТК 016 — стандартизация в электроэнергетике в области электроэнергетических систем и энергообъектов, включая электрические тепловые, гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции, передающие и распределительные электрические сети, а также стандартизация системных требований к оборудованию электрических станций и сетей, в том числе систем силовой электроники. Работа в ТК 016 ведется в рамках семи подкомитетов: ПК-1 «Электроэнергетические системы», ПК-2 «Электрические сети (магистральные и распределительные)», ПК-3 «Тепловые электрические станции», ПК-4 «Гидроэлектростанции», ПК-5 «Распределенная генерация (включая ВИЭ)», ПК-6 «Силовая электроника в электроэнергетике», ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике».

МТК 541 «Электроэнергетика» сформирован на базе российского технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» для сотрудничества в рамках СНГ по межгосударственной стандартизации в области электроэнергетики, в том числе по планированию и организации разработки, пересмотра, внесения изменений и отмены межгосударственных стандартов, а также содействию в применении национальных стандартов участников СНГ для целей межгосударственной стандартизации. Область деятельности МТК 541 соответствует области деятельности ТК 016 и охватывает стандартизацию требований к электроэнергетическим системам, электрическим станциям, включая распределенную генерацию и ВИЭ, магистральным и распределительным электрическим сетям, системам силовой электроники и интеллектуальных технологий, соответствующему электротехническому и энергетическому оборудованию объектов электроэнергетики, устройствам их управления и защиты.