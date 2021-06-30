В Кургане построят школу с лыжной базой

В 2023 году в 12 микрорайоне Кургана откроется новая школа, сообщает RosTender.info. Согласно технической документации тендера, объявленного муниципальным казенным учреждением города Кургана «Управление капитального строительства», планируется строительство пятиэтажной школы общей площадью 23,2 тыс. м2. Земельный участок, выделенный под строительство школы, находится в 12 микрорайоне города Кургана. Внешний подъезд к территории школы проходит по внутриквартальным проездам с улицы Фарафонова и проспекта Первомайский. Школа планируется на одновременное пребывание 1500 детей, а количество персонала будет насчитывать 150 человек.

Спортивный стадион на территории школы будет включать в себя площадку для минифутбола размерами 56 х 24 м и круговую четырехполосную беговую дорожку общей длиной 500 м. Футбольное поле будет иметь травяное искусственное покрытие, беговые дорожки предусматриваются с резиновым покрытием. Также в школе планируется размещение лыжной базы.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в тендере на строительство школы – 8 июля, электронный аукцион будет проводиться в этот же день. Начальная цена контракта составляет 937 млн рублей.

