В Приморском крае за 945 млн рублей построят две поликлиники

К концу 2024 года в городе Находка и селе Новопокровка Приморского края откроются две поликлиники, сообщает RosTender.info. КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края» объявило два тендера. Основанием для проектирования и строительства является региональная программа Приморского края «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Согласно технической документации, поликлиника в городе Находка будет располагаться на улице Тиссовая, 20, мощность комплекса - 270 посещений в смену амбулаторно-поликлинического приема. В селе Новопокровка Красноармейского муниципального района построят поликлинику на 100 посещений в смену на улице Строителей, 30. Здания будут включать в себя физиотерапевтическое, дезинфекционное и рентгенодиагностическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар, женскую консультацию, травмпункт и аптеку готовых лекарственных форм. Обе поликлиники будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года.

Подать заявки на участие в тендерах можно до 15 июля, электронный аукцион будет проводиться на следующий день. Источником финансирования послужат средства краевого бюджета Приморского края и федерального бюджета. Начальная цена контракта первого тендера составляет 313 млн рублей, второго – почти 632 млн рублей.

