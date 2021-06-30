 
Контракты

В Приморском крае за 945 млн рублей построят две поликлиники

В Приморском крае за 945 млн рублей построят две поликлиники

30 июня 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
292

К концу 2024 года в городе Находка и селе Новопокровка Приморского края откроются две поликлиники, сообщает RosTender.info. КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края» объявило два тендера. Основанием для проектирования и строительства является региональная программа Приморского края «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Согласно технической документации, поликлиника в городе Находка будет располагаться на улице Тиссовая, 20, мощность комплекса - 270 посещений в смену амбулаторно-поликлинического приема. В селе Новопокровка Красноармейского муниципального района построят поликлинику на 100 посещений в смену на улице Строителей, 30. Здания будут включать в себя физиотерапевтическое, дезинфекционное и рентгенодиагностическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар, женскую консультацию, травмпункт и аптеку готовых лекарственных форм. Обе поликлиники будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года.

Подать заявки на участие в тендерах можно до 15 июля, электронный аукцион будет проводиться на следующий день. Источником финансирования послужат средства краевого бюджета Приморского края и федерального бюджета. Начальная цена контракта первого тендера составляет 313 млн рублей, второго – почти 632 млн рублей.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
В Кургане построят школу с лыжной базой 30.06.2021
В Кургане построят школу с лыжной базой
30.06.2021
"Ростелеком" и производитель телекоммуникационного оборудования "Т8" будут развивать продукцию радио...
В Приморском крае модернизируют 4 насосные станции для орошения полей 29.06.2021
В Приморском крае модернизируют 4 насосные станции для орошения полей
На Ставрополье до четырех полос расширят 16 км автодороги А-167 под Зеленокумском 29.06.2021
На Ставрополье до четырех полос расширят 16 км автодороги А-167 под Зеленокумском
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно