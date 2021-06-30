В Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» стартовал технологический акселератор по разработке проектов «безлюдной» технологии изготовления ядерного топлива. В проекте предполагается участие специалистов фабрикационных предприятий Топливного дивизиона Росатома, проектно-конструкторских организаций и профильных технических ВУЗов.

Концепция «безлюдной» технология предполагает переход на полностью автоматизированный процесс производства, исключающий присутствие человека на производственной площадке, в том числе участие персонала в транспортно-логистических, складских, контрольных и других операциях. В настоящее время подобные наработки частично реализованы на Горно-химическом комбинате, где действует производство уран-плутониевого МОКС-топлива, управляемое дистанционно. Крайне важными и востребованными разработанные технические решения будут и для действующих фабрикационных производств Топливной компании в АО «МСЗ» и ПАО «НЗХК».

Внедрение в современного инструмента акселерации не только в новых неядерных бизнесах, но и в основном ядерном производстве направлено на решение нескольких задач. С помощью широкого круга экспертного сообщества технологов, конструкторов и ученых планируется представить «идеальную» технологическую схему производства тепловыделяющих сборок и определить, что необходимо сделать для создания такого производства. Кроме того, проект должен повысить мотивацию технологического персонала (в том числе молодых специалистов) через привлечение к решению стратегических задач развития топливного дивизиона. При этом наработки, которые предстоит подготовить проектным командам, должны быть ориентированы не только на развитие текущей продуктовой линейки, но и на производство перспективных видов уран-плутониевого топлива, которые разрабатываются в рамках создания Сбалансированного ядерного топливного цикла.

«На наших производствах действуют самые современные системы автоматического контроля всех параметров, заложенных в конструкторскую документацию. Безусловно, изготовление топлива дистанционно ни в коем случае не ослабляет внимания к качеству продукции. Напротив, повышается объективность контроля и точность выполнения каждой операции, безопасность. У нас уже есть положительные примеры такого подхода: если раньше контроль внешнего вида таблеток на 100% осуществлялся персоналом предприятия, то сейчас с производительностью до 10 таблеток в секунду этот процесс осуществляет автомат, что повысило как достоверность контроля, так и производительность», – прокомментировал старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин.

Начало старту технологического акселератора по «безлюдной» технологии фабрикации топлива было положено в рамках семинара, который состоялся на площадке АО «МСЗ» в Электростали. Постановку задач для будущих команд участников осуществляли эксперты из АО «ТВЭЛ», АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», АО «СХК».

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru