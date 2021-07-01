07 июля 2021 года в рамках Деловой программы 25-й юбилейной выставки и Форума БИОТ-2021 при поддержке Российского союза химиков пройдет онлайн конференция «Труд. Защита. Безопасность! Химия и нефтехимия».

Участники обсудят и детально разберут самую актуальную повестку в сфере безопасности на химических и нефтехимических производствах, затронут важные темы отраслевого законодательства, регулирования и сертификации. В конференции примут участие:

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, Директор департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Георгий Молебнов, участник рабочей группы по регуляторной гильотине при Правительстве РФ и эксперт компании «ЛУКОЙЛ» Сергей Чегнов, а также топ-менеджеры и представители крупных предприятий нефтяной и нефтехимической промышленности, производители и поставщики СИЗ для отрасли.

Программа Конференции поделена на три тематических блока:

• Блок 1. Изменения нормативно-правовых актов, сертификация.

Среди основных спикеров блока заявлены: Валерий Корж — эксперт РСПП и советник генерального директора АО «МХК Еврохим», который выступит с темой «Новый порядок подготовки работников по охране труда», а также эксперт по оценке соответствия Ассоциации СИЗ Анна Новичихина. Она подробно расскажет о правилах сертификации и контроля качества СИЗ для защиты от контактов с нефтепродуктами и агрессивными веществами.

• Блок 2. Практический опыт предприятий, обеспечение безопасных условий труда.

Его откроет выступление главного специалиста Управления механической готовности Департамента инженерно-технологического обеспечения Блока нефтепереработки, нефтехимии, газопереработки ПАО «ЛУКОЙЛ» Дмитрия Жвакина на тему: «Культура безопасности на предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ».

• Блок 3. Внедрение новых технологий, сырья. Использование СИЗ в химической и нефтехимической промышленности.

По уже сложившейся традиции, в рамках конференции организована онлайн Зона деловых переговоров, где для участников созданы все необходимые условия для прямого общения. В виртуальных переговорных вниманию специалистов по закупкам и ОТ и ПБ будут представлены новейшие материалы, оборудование, средства индивидуальной и коллективной защиты в химической и нефтехимической промышленности. Свое участие в работе переговорной зоны уже подтвердили компании: «ГАЗПРОМНЕФТЬ — СНАБЖЕНИЕ», «ЛУКОЙЛ», «Тольяттиазот» (ТОАЗ), чьи представители рассмотрят предложения от поставщиков и производителей спецодежды, обуви и СИЗ, материалов, «Умных СИЗ», программного обеспечения по ОТ и др. Экспонентам выставки БИОТ-2021 возможность работать и общаться в данном разделе конференции предоставляется бесплатно.

Официальный партнер конференции – компания «ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП». Сохраняя традиции отрасли, «ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП» создает современный продукт, обеспечивающий защиту жизни и здоровья людей.

На протяжении более 80 лет входящие в компанию заводы являются ведущими разработчиками и производителями различных средств индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания (СИЗОД) – противогазов, респираторов, самоспасателей, фильтров-поглотителей, отвечающих требованиям национальных и межгосударственных стандартов, технических регламентов. Глубочайшие корни и выдающаяся история, ценный опыт и способность к инновациям – вот, что объединяет лучших производителей СИЗ под одним брендом «ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП».

Организаторами форума и выставки «Безопасность и охрана труда» (БИОТ- 2021) традиционно выступают: Минтруд РФ и Ассоциация «СИЗ».

Начало онлайн конференции 7 июля в 10.00 по московскому времени.