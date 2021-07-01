АО «Мособлэнерго» приступило к оказанию помощи АО «Мособлгаз» в реализации проекта по бесплатной газификации домовладений граждан, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов. Программа по социальной газификации жителей Московской области проводится под контролем вице-губернатора Московской области Е.А. Хромушина и Министерства энергетики Московской области. В соответствии с поручением губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, данным на заседании правительства Московской области 15 июня 2021 года, АО «Мособлэнерго» предоставляет обеспечение электронной услуги по социальной газификации и заключение комплексного договора газоснабжения. Услуга будет оказываться в 10 центрах обслуживания клиентов филиалов АО «Мособлэнерго» по адресам:

г. Домодедово, Северный микрорайон, Дачная ул., д.2;

г. Коломна, ул. Красногвардейская, д.36;

г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.1;

г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д.14А;

г. Мытищи, ул. Угольная, д.1;

г. Одинцово, ул. Союзная, д.9;

г. Павловский-Посад, Интернациональный переулок, д.26;

г. Раменское, ул. Махова, д.6;

г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д.40;

г. Щелково, ул. Советская, д.23.

По проекту социальной газификации газ появится у 300 тысяч жителей из 3000 населенных пунктов Подмосковья. До границы участка газопровод будет подведён бесплатно. Для выполнения работ внутри участка и дома необходимо заключить один комплексный договор. Это можно сделать также на официальном сайте АО «Мособлгаз» https://mosoblgaz.ru/sg/ в разделе социальная газификация.