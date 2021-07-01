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АО "Мособлэнерго" приступило к оказанию помощи в реализации проекта по бесплатной газификации

АО Мособлэнерго приступило к оказанию помощи в реализации проекта по бесплатной газификации

1 июля 2021, 10:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» приступило к оказанию помощи АО «Мособлгаз» в реализации проекта по бесплатной газификации домовладений граждан, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов. Программа по социальной газификации жителей Московской области проводится под контролем вице-губернатора Московской области Е.А. Хромушина и Министерства энергетики Московской области. В соответствии с поручением губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, данным на заседании правительства Московской области 15 июня 2021 года, АО «Мособлэнерго» предоставляет обеспечение электронной услуги по социальной газификации и заключение комплексного договора газоснабжения. Услуга будет оказываться в 10 центрах обслуживания клиентов филиалов АО «Мособлэнерго» по адресам:

  • г. Домодедово, Северный микрорайон, Дачная ул., д.2;
  • г. Коломна, ул. Красногвардейская, д.36;
  • г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.1;
  • г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д.14А;
  • г. Мытищи, ул. Угольная, д.1;
  • г. Одинцово, ул. Союзная, д.9;
  • г. Павловский-Посад, Интернациональный переулок, д.26;
  • г. Раменское, ул. Махова, д.6;
  • г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д.40;
  • г. Щелково, ул. Советская, д.23.

По проекту социальной газификации газ появится у 300 тысяч жителей из 3000 населенных пунктов Подмосковья. До границы участка газопровод будет подведён бесплатно. Для выполнения работ внутри участка и дома необходимо заключить один комплексный договор. Это можно сделать также на официальном сайте АО «Мособлгаз» https://mosoblgaz.ru/sg/ в разделе социальная газификация.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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