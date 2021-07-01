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Изолятор 125 лет. Заседание АЭК по полимерам и Эксперт-Аналитика
1 июля 2021, 10:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
АО «Мособлэнерго» приступило к оказанию помощи АО «Мособлгаз» в реализации проекта по бесплатной газификации домовладений граждан, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов. Программа по социальной газификации жителей Московской области проводится под контролем вице-губернатора Московской области Е.А. Хромушина и Министерства энергетики Московской области. В соответствии с поручением губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, данным на заседании правительства Московской области 15 июня 2021 года, АО «Мособлэнерго» предоставляет обеспечение электронной услуги по социальной газификации и заключение комплексного договора газоснабжения. Услуга будет оказываться в 10 центрах обслуживания клиентов филиалов АО «Мособлэнерго» по адресам:
По проекту социальной газификации газ появится у 300 тысяч жителей из 3000 населенных пунктов Подмосковья. До границы участка газопровод будет подведён бесплатно. Для выполнения работ внутри участка и дома необходимо заключить один комплексный договор. Это можно сделать также на официальном сайте АО «Мособлгаз» https://mosoblgaz.ru/sg/ в разделе социальная газификация.
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