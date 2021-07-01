Директором Хабаровского РДУ назначен Вадим Нуриахметов

1 июля 2021 года директором филиала Системного оператора Хабаровское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области) назначен Вадим Нуриахметов.

Вадим Нуриахметов родился 24 января 1986 года в городе Уфе Республики Башкортостан. В 2008 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети».

По окончании вуза начал трудовую деятельность в Уфимских городских электрических сетях – филиале ООО «Башкирские распределительные электрические сети» – электромонтером оперативно-выездной бригады службы подстанций.

В Системный оператор пришел в 2010 году. Трудился в Башкирском РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Башкортостан) дежурным инженером по оперативному планированию Службы энергетических режимов и балансов, затем диспетчером оперативно-диспетчерской службы. В 2013 году переведен в филиал Системного оператора ОДУ Северо-Запада (управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации), где последовательно занимал должности диспетчера, старшего диспетчера, заместителя начальника и начальника Оперативно-диспетчерской службы.

Трудовые заслуги Вадима Нуриахметова отмечены многочисленными корпоративными наградами.

Прежний директор Хабаровского РДУ Юрий Воробьев вышел на заслуженный отдых в связи с наступлением пенсионного возраста.