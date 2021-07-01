С 1 июля 2021 года Марченковская ВЭС начала поставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности).

Марченковская ВЭС установленной мощностью 120 МВт, расположенная в Зимовниковском районе Ростовской области, состоит из 48 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%.

«Марченковская ВЭС – наш первый ветропарк в Ростовской области, но не первый производственный объект, действующий в регионе. Здесь же в Ростовской области, в г. Волгодонске, располагается наше серийное производство ключевых компонентов и узлов ветроэнергетических установок. В рамках реализации проектов по ветроэнергетике АО «НоваВинд» локализовало в стране новую современную технологию ВЭУ на постоянных магнитах. И Марченковская ВЭС уже укомплектована оборудованием, полностью произведенным на территории России. Все это позволило многим российским компаниям освоить новые технологии производства комплектующих для наших ветропарков. Суммарно с начала проекта мы ввели уже 540 МВт ветроэнергетических мощностей. В настоящее время мы одновременно реализуем строительство еще трех ветропарков общей мощностью 240 МВт», - отметил Андрей Нестерук, заместитель генерального директора АО «НоваВинд» по обеспечению жизненного цикла ветропарков.

До конца 2021 года АО «НоваВинд» планирует ввести в эксплуатацию еще два ветропарка в Ставропольском крае общей мощностью 180 МВт. Всего до 2024 года Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,2 ГВт.