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Электроэнергия и мощность Марченковской ВЭС Росатома поступила на оптовый рынок

Электроэнергия и мощность Марченковской ВЭС Росатома поступила на оптовый рынок

1 июля 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ВЭС, НОВАВИНД, РОСАТОМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: НоваВинд

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С 1 июля 2021 года Марченковская ВЭС начала поставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности).

Марченковская ВЭС установленной мощностью 120 МВт, расположенная в Зимовниковском районе Ростовской области, состоит из 48 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%.

«Марченковская ВЭС – наш первый ветропарк в Ростовской области, но не первый производственный объект, действующий в регионе. Здесь же в Ростовской области, в г. Волгодонске, располагается наше серийное производство ключевых компонентов и узлов ветроэнергетических установок. В рамках реализации проектов по ветроэнергетике АО «НоваВинд» локализовало в стране новую современную технологию ВЭУ на постоянных магнитах. И Марченковская ВЭС уже укомплектована оборудованием, полностью произведенным на территории России. Все это позволило многим российским компаниям освоить новые технологии производства комплектующих для наших ветропарков. Суммарно с начала проекта мы ввели уже 540 МВт ветроэнергетических мощностей. В настоящее время мы одновременно реализуем строительство еще трех ветропарков общей мощностью 240 МВт», - отметил Андрей Нестерук, заместитель генерального директора АО «НоваВинд» по обеспечению жизненного цикла ветропарков.

До конца 2021 года АО «НоваВинд» планирует ввести в эксплуатацию еще два ветропарка в Ставропольском крае общей мощностью 180 МВт. Всего до 2024 года Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,2 ГВт.

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Источник: НоваВинд

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