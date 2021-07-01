С 1 июля он будет совмещать эту должность с работой в качестве главы «Россети Сибирь» и «Тываэнергосбыт».

«Решение является частью процесса по оптимизации управленческих функций в группе «Россети». Сибирский федеральный округ входит в число крупнейших в стране по территории, здесь сконцентрированы миллионные агломерации и важнейшие промышленные центры, кроме этого, он отличается суровыми погодными условиями. Объединение компаний на базе «Россети Сибирь» усилит компетенции, повысит эффективность работы по решению текущих задач в области надежности электроснабжения и перспективного социального-экономического развития макрорегиона», – подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин.

Павел Акилин имеет большой опыт работы в электроэнергетике (23 года), ранее занимал руководящие должности в структурах компаний «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Северный Кавказ», «Россети Ленэнерго», «Россети Юг», а также «Интер РАО – Управление электрогенерацией».