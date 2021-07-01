 
Цифровая революция

ОДК расширяет применение цифровых технологий в двигателестроении

ОДК расширяет применение цифровых технологий в двигателестроении

1 июля 2021, 14:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОСТЕХ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, IT
Отрасль: Машиностроение 
Источник: Ростех

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Представители Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха (ОДК) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) обсудили план внедрения производственных и цифровых технологий в промышленных проектах. 

ОДК и СПбПУ договорились о дальнейших шагах по внедрению цифровых технологий в области разработки газотурбинных двигателей нового поколения и развития цифровой инфраструктуры производства. 

«Мы видим необходимость сотрудничества с университетами, особенно с СПбПУ – одним из ведущих технических научных учреждений России. Ключевой темой обсуждения стала разработка технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя и редуктора. По итогам данного проекта ОДК получит действующую технологию и интегрированную цифровую платформу для применения во всех последующих разработках новых изделий», – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. 

«Важно, что современные передовые цифровые технологии, уникальные платформенные решения находят применение в двигателестроительной отрасли. И уже есть первые результаты. В «ОДК-Сатурн» в тестовом режиме запущена цифровая платформа разработки Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». Она будет использована для оцифровки бизнес-процессов. В планах до конца июля этого года формализовать требования к цифровизации процессов опытно-конструкторских работ, виртуальных испытаний узлов и систем газотурбинных двигателей и приступить к созданию ИТ-инфраструктуры, необходимой для функционирования цифровых двойников. Мы столь же динамично будем двигаться вперед, совместно с ОДК работая над проектами для реальной экономики», – отметил проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков. 

ОДК и СПбПУ связывает многолетнее сотрудничество в рамках проектного консорциума Центра НТИ СПбПУ и дорожной карты «Технет НТИ – ОДК», а также деятельность совместного университетского зеркального инжинирингового центра «Цифровое энергомашиностроение».

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Источник: Ростех

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