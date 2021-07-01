Объявлен шорт-лист премии "Глобальная энергия"

Ассоциация «Глобальная энергия» определила шорт-лист кандидатов на получение одноименной премии. В список вошли исследователи из Германии, Дании, Китая, Саудовской Аравии и США. В этом году в шорт-лист вернулись и ученые из России.

Объявление шорт-листа, состоявшееся на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), завершило второй этап нынешнего номинационного цикла. На первом этапе Ассоциация получила 94 уникальных заявки – больше, чем в 2020 (78) и 2019 году (39). В лонг-лист вошли представители 36 стран, тогда как в прошлом номинационном цикле их было 20, а в позапрошлом – 12. На втором этапе все поступившие заявки были рассмотрены независимыми экспертами, которые оценили их по фиксированному набору критериев, в том числе новизне, научной и практической ценности. В каждой из номинаций – «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика», «Новые способы получения энергии» – были определены по 5 заявок с наивысшим средним баллом, которые в итоге и сформировали шорт-лист.

«Номинационный цикл 2020-2021 года оказался для премии «Глобальная энергия» поистине глобальным: заявки поступили из 36 государств, среди которых – не только развитые США и Европа, но также страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Счастлив и горд тем, что кандидаты из шорт-листа – высококвалифицированные профессионалы, в полной мере представляющие самые последние новации современной науки», – заявил нобелевский лауреат Рае Квон Чунг, возглавляющий Международный комитет премии «Глобальная энергия».

Лауреаты премии будут определены на закрытом заседании Международного комитета. Церемония объявления пройдет в Казани на стыке августа-сентября.

В шорт-лист номинантов на премию «Глобальная энергия-2021» вошли:

Традиционная энергетика

Сунил Кокал (Саудовская Аравия), главный научный сотрудник Центра перспективных исследований EXPEC на базе Saudi Aramco: за результаты исследований по обеспечению устойчивого уровня добычи и увеличению нефтеотдачи. Амит Гоял (США), директор-основатель Института RENEW Университета штата Нью-Йорк в Баффало: за новаторские научные исследования, оказавшие большое революционное влияние на создание высокотемпературных сверхпроводящих материалов. Зинфер Ришатович Исмагилов (Россия), директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН: за вклад в области химии углерода, химии углеродных материалов и гетерогенного катализа. Лео Лоренц (Германия), советник директора по технологиям Infineon Technologies AG: за внедрение передовой энергоэффективной технологии, основанной на использовании силовой электроники, позволяющей обеспечить устойчивое сокращение выбросов CO2 и ограничить глобальное потепление. Чжицзюнь Цзинь (Китай), декан Института энергетики Пекинского университета: за фундаментальные исследования и разведку нефтегазовых месторождений с использованием механизма аккумуляции углеводородов, гибридную углеводородную генерацию на основе использования органо-неорганического взаимодействия, метод оценки нефтегазовых ресурсов, глубоководных нефтегазовых шельфов, морских месторождений сланцевого газа, вклад в создание нефтепровода Китай-Россия.



Нетрадиционная энергетика

Сулейман Ифхан оглы Аллахвердиев (Россия), заведующий лабораторией управляемого фотосинтеза Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН: за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики, феноменальные научные достижения в разработке систем искусственного фотосинтеза, цикл научных работ в области биоэнергетики и водородной энергии, за содействие достижению эффективности и экологической безопасности наземных источников энергии. Артур Рагаускас (США), заведующий кафедрой биологической перегонки Университета Теннесси: за выдающуюся образовательную деятельность, способствовавшую появлению технических лидеров, осуществляющих переход на возобновляемые источники энергии, использующие непродовольственную биомассу. Турхан Везироглу (США), основатель Международной ассоциации водородной экономики: за выдающийся вклад в фундаментальные исследования и разработку концепции водородной энергетики и экономики, способствовавшей развитию этой отрасли во многих странах. Чжунлинь Ван (США), директор центра наноструктурной характеризации Технологического института Джорджии: за изобретение трибоэлектрических наногенераторов для датчиков с автономными источниками питания, вклад в области робототехники, искусственного интеллекта и крупномасштабного аккумулирования «голубой энергии». Иб Чоркендорф (Дания), директор Научного центра экологического топлива и химических продуктов им. Виллума Датского технического университета: за определение фундаментальных характеристик важных каталитических процессов (таких, как паровой риформинг, синтез метанола и синтез аммиака).



Новые способы применения энергии

И Цуй (США), директор Института энергетики им. Прекорта Университета Стэнфорд: за исключительный вклад в разработку и синтез наноматериалов, определение пригодности данных материалов для энергетики, их экологичности, и, в особенности, за качественные научно-технологические инновации, использованные при создании аккумуляторов. Ручжу Ван (Китай), директор Института охлаждения и криогеники Шанхайского университета транспорта: за широкий спектр инноваций, направленных на создание различных высокоэффективных тепловых насосов, обоснование их применения и коммерциализацию, а также за рациональное использование низкопотенциальной тепловой энергии для отопления и охлаждения. Михаил Рудольфович Предтеченский (Россия), член ученого совета Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН: за разработку научных основ синтеза одностенных углеродных нанотрубок, промышленное внедрение, применение в различных материалах, включая использование в электрохимических источниках энергии, повышение энергоэффективности многих материалов и снижение технологического воздействия на климат. Рейнхард Радермахер (США), директор Центра экологической энергетики Мэрилендского университета в Колледж-Парке: за лидерство в разработке инновационных систем сжатия пара, обладающих повышенной энергоэффективностью и устойчивостью, за работу над альтернативными хладагентами и технологиями охлаждения без сжатия пара, а также за проектирование систем охлаждения, отопления и энергоснабжения зданий. Омар Ягхи (США), директор-основатель Института мировой науки Калифорнийского университета в Беркли: за новаторскую работу по хранению водорода и метана сверхвысокой плотности, улавливанию и конверсии двуокиси углерода.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».