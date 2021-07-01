Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта участка автомобильной дороги А-215 в Республике Карелии. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Федеральная трасса А-215, также известная как «Звездный маршрут», была образована в 2019 году в результате объединения и передачи в федеральную собственность региональных дорог, идущих от города Лодейное Поле в Ленинградской области через Ошту, Вытегру и Солзу до поселка Брин-Наволок под Архангельском. Главная задача магистрали - обеспечить удобные подъезды к космодрому Плесецк в Архангельской области.

Работы в рамках проекта, смету которого подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, пройдут на участке подъезда к Петрозаводску протяженностью 13,652 км на территории Деревянского сельского поселения в Прионежском районе Республики Карелия.

Согласно представленным решениям, здесь проведут переустройство земляного полотна, замену асфальтобетонного покрытия и труб. На дороге обустроят необходимые виражи, установят сигнальные столбики, в опасных местах - ограждения. На участках с недостаточной видимостью для предотвращения обгонов транспортных средств разместят дорожные знаки и нанесут линии сплошной разметки.

Проектировщик - ООО «Альянс Групп». Застройщик - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор