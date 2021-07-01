Центральная дирекция пассажирских обустройств ОАО «РЖД» и провайдер цифровых сервисов компания ТрансТелеКом реализовали пилотный проект по созданию бесшовной среды беспроводного доступа к сети Интернет на 11 станциях МЦД-1 и МЦД-2.

Новая система объединяет в себе Wi-Fi-сети на пассажирских станциях: (в зонах пешеходных переходов, конкорсов, платформ, в помещениях вокзала) и в вагонах поездов. Это создает единое бесшовное пространство доступа к качественной и бесперебойной связи даже при перемещении между вагоном поезда и различными зонами станций, значительно удаленными друг от друга. Единожды авторизовавшись в сети, например, в прикассовой зоне, пассажир сможет быть на связи, когда идет по конкорсу, платформе, входит в вагон и продолжает свою поездку, и ему не нужно повторно присоединяться к сети.

Комплексное решение включает размещение современного оборудования, которое отслеживает местоположение каждого абонента и при снижении уровня сигнала автоматически переподключает его с одной точки доступа к другой. Новые сетевые роутеры оснащены специализированными модулями для связи с контроллером, что создает непрерывную среду для прохождения Wi-Fi-сигнала.

«ТрансТелеКом давно и успешно работает в сфере внедрения современных цифровых сервисов в работу транспортной отрасли. Многие пассажиры уже хорошо знакомы с нашим сервисом бесплатного беспроводного доступа в интернет на железнодорожных вокзалах, станциях и остановочных пунктах. Проект по внедрению бесшовной среды доступа в интернет стал для нас интересным технологическим вызовом и позволил применить накопленные компетенции», - отметил генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.

«Комфортная цифровая среда для пассажиров современного транспорта – непременная составляющая качественного сервиса. Мы положительно оцениваем опыт пилотного внедрения и прорабатываем возможность его масштабирования и на другие станции МЦД», - подчеркнул начальник Центральной дирекции пассажирских обустройств ОАО «РЖД» Роман Цуканов.

В настоящий момент технология успешно внедрена на станциях Славянский бульвар, Стрешнево, Пенягино, Курьяново, Новодачная, Долгопрудная, Волоколамская, Опалиха, Нахабино, Остафьево, Окружная