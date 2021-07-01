"Уралкалий" увеличит добычу сильвинитовых руд

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на отработку шахтного поля рудника ПАО «Уралкалий». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Компания «Уралкалий» разрабатывает крупнейшее в России Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, расположенное в южной части города Березники и левобережной части Усольского района Пермского края. В настоящее время добыча калийных руд ведется на пяти рудниках. Центральную часть месторождения в пределах хорошо разведанного Ново-Соликамского участка отрабатывают три рудоуправления ПАО «Уралкалий».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство подземного горного комплекса для отработки шахтного поля рудника СКРУ-3 для увеличения его мощности с 11,35 млн до 14,8 млн тонн сильвинитовой руды в год. Шахтное поле рудника в настоящее время вскрыто тремя вертикальными стволами.

Эксперты изучили ряд новых решений, дополняющих ранее принятую документацию на отработку запасов рудника. Для дальнейшего развития добычи предполагается строительство околоствольного двора у нового ствола № 4, включая проходку и крепление уклона для очистки зумпфа ствола, насосной камеры зумпфового водоотлива, камер взвешивающих конвейеров и питателей, приствольных емкостных бункеров, а также дополнительного главного восточного конвейерного штрека, транспортного и вентиляционного штреков и иных дополнительных сооружений подземного комплекса добычи сильвинитовых руд.

Строительство зданий, строений и сооружений на наземной поверхности рудника не планируется.

Проектная организация – АО «ВНИИ Галургии».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства поверхностного комплекса Усть-Яйвинского рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Фото: ПАО «Уралкалий»