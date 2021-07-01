Деловой центр "Красноярск-сити", планируемый в Красноярске для размещения центральных офисов крупных российских компаний, построят в центре города. Это будет комплекс из четырех многоэтажных башен общей площадью свыше 295 тыс. квадратных метров, сообщили в четверг ТАСС в правительстве Красноярского края.

В среду в ходе ежегодной прямой линии президент РФ Владимир Путин сказал, что некоторые офисы крупных компаний, которые осуществляют деятельность в Сибири, стоит перевести туда из Москвы, чтобы налоги поступали в бюджет сибирских регионов. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс докладывал президенту о планах строительства "Красноярск-сити" для размещения офисов крупных компаний. По его словам, рассматривают возможность размещения центральных офисов в Красноярске такие компании как "Русгидро", "Полюс", СУЭК.

"Ведется работа по подготовке проекта строительства в Красноярске крупнейшего делового центра Сибири класса "А", объединяющего офисы, апартаменты для проживания и досуг. Предполагается, что проект будет носить название "Красноярск-сити". Он может стать ядром нового инвестиционного центра Сибири, собрав на своей площади управляющие структуры крупнейших компаний макрорегиона и страны. Проект предполагает строительство четырех многоэтажных башен в рамках одного комплекса с общей площадью свыше 295 тыс. квадратных метров. Предполагаемое место размещения - жилой район "Новоостровский" в центральном районе города", - сказали в пресс-службе.

Проект планируется реализовывать в четыре очереди: строительство одной башни за этап. Другие технические подробности и сроки реализации проекта пока не сообщаются.

В пресс-службе уточнили, что на текущий момент возможность участия в проекте активно рассматривают ПАО "РусГидро" и ПАО "Полюс". Также зафиксирован спрос ИТ-компаний федерального и регионального значения, готовых рассматривать размещение в рамках проекта.

На данный момент Корпорация развития Енисейской Сибири работает над привлечением резидентов в деловой центр.