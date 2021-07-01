В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа (Тюменская область) в 2024 году планируют открыть новую современную детскую школу искусств, сообщает RosTender.info. Администрация Муравленко объявила тендер на проектирование и строительство объекта. Из окружного и городского бюджетов на возведение здания направят 1 млрд 429 млн рублей. Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 22 июля, победителя назовут 30 июля.

На подготовку проекта исполнителю отведут срок до 1 августа будущего года. Затем он должен будет приступить к строительству. По требованиям заказчика, здание должно быть введено в строй до 15 декабря 2024 года. Как следует из материалов тендера, трехэтажная школа будет рассчитана на 600 учеников. Под одной крышей в здании будут располагаться три учреждения дополнительного образования города: детская школа искусств, художественная и музыкальная школы.

В концертном зале на 300 посадочных мест установят светотехническое и звукотехническое оборудование, настенные 3D панели и технику для трансляции концертного виртуального зала. Он также будет включать гримерные, душевые, костюмерную и прочие подсобные помещения. В школе будет действовать репетиционный зал со стационарной сценой-трансформером и мобильным раздвижным зрительным залом на 80 человек, хореографические залы, выставочный зал, конференц-зал и библиотека, говорится в материалах тендера.

В здании разместят отдельные кабинеты для занятий эстрадным вокалом, фортепиано, скрипкой, духовыми, ударными инструментами и многими другими инструментами. Школа будет включать хоровой и оркестровый класс, а также кабинет музыкального фольклора.

Дети смогут заниматься в кабинетах по станковой композиции, истории искусств, живописи, лепке, скульптуре и дизайну. Кроме того, в школе будут учить театральному искусству, компьютерному дизайну, гимнастике, классическим, народным и современным танцам.

Кабинеты для проведения групповых занятий - истории театра, истории изобразительного и хореографического искусства, музыкальной литературы и слушания музыки, собираются оснастить интерактивным оборудованием и аудиосистемами и обставить современной учебной удобной мебелью. Хореографические залы оснастят специализированным половым покрытием, зеркалами и балетными станками, а также акустическими деревянными панелями, гасящими звук.

