Проклятье щелевого фидера.
1 июля 2021, 16:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, СЕМИНАР
Отрасль: Электроэнергетика
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО, ESCAP), а также Туманганский секретариат (Greater Tumen Initiative (GTI) secretariat), приглашают принять участие в семинаре на тему сотрудничества в сфере энергетики в Северо-Восточной Азии, который пройдет в онлайн-формате 7 июля 2021 года 9:30-11:30 (мск).
Цель проведения семинара - обсудить текущие проблемы, с которыми сталкиваются страны Северо-Восточной Азии в расширении использования возобновляемых источников энергии, а также институциональную, нормативную и политическую базу, необходимую для функционирования рынка возобновляемой энергетики между странами региона.
Текст приглашения на английском языке доступен по ссылке.
Более подробная информация о семинаре, а также программа мероприятия, доступны в pdf-файле по ссылке.
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