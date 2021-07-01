Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО, ESCAP), а также Туманганский секретариат (Greater Tumen Initiative (GTI) secretariat), приглашают принять участие в семинаре на тему сотрудничества в сфере энергетики в Северо-Восточной Азии, который пройдет в онлайн-формате 7 июля 2021 года 9:30-11:30 (мск).

Цель проведения семинара - обсудить текущие проблемы, с которыми сталкиваются страны Северо-Восточной Азии в расширении использования возобновляемых источников энергии, а также институциональную, нормативную и политическую базу, необходимую для функционирования рынка возобновляемой энергетики между странами региона.

Текст приглашения на английском языке доступен по ссылке.

Более подробная информация о семинаре, а также программа мероприятия, доступны в pdf-файле по ссылке.

Регистрация участников: ссылка.