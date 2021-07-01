 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в онлайн-семинаре на тему сотрудничества в области энергетики в Северо-Восточной Азии

Приглашаем принять участие в онлайн-семинаре на тему сотрудничества в области энергетики в Северо-Восточной Азии

1 июля 2021, 16:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, СЕМИНАР
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО, ESCAP), а также Туманганский секретариат (Greater Tumen Initiative (GTI) secretariat), приглашают принять участие в семинаре на тему сотрудничества в сфере энергетики в Северо-Восточной Азии, который пройдет в онлайн-формате 7 июля 2021 года 9:30-11:30 (мск).

Цель проведения семинара - обсудить текущие проблемы, с которыми сталкиваются страны Северо-Восточной Азии в расширении использования возобновляемых источников энергии, а также институциональную, нормативную и политическую базу, необходимую для функционирования рынка возобновляемой энергетики между странами региона.

Текст приглашения на английском языке доступен по ссылке.

Более подробная информация о семинаре, а также программа мероприятия, доступны в pdf-файле по ссылке.

Регистрация участников: ссылка.

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Источник: РНК СИГРЭ

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