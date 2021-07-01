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"Россети Северный Кавказ" готовят к зиме консолидированные сети г. Дигора Северной Осетии

Россети Северный Кавказ готовят к зиме консолидированные сети г. Дигора Северной Осетии

1 июля 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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Энергетики «Россети Северный Кавказ» в рамках ремонтной кампании реализуют необходимый комплекс мероприятий для подготовки электросетевого комплекса Северной Осетии к предстоящему осенне-зимнему периоду. Работы проводятся во всех районах республики, в том числе отдаленных.

Повышенное внимание уделяется консолидированным сетям. В частности, в городе Дигора специалисты филиала «Севкавказэнерго» уже выполняют поэтапный ремонт и техобслуживание воздушных линий электропередачи (ЛЭП), трансформаторных подстанций.

В целом в 2021 году на ремонтную кампанию в сетях Дигоры энергокомпания направит 4,5 млн рублей. В числе основных мероприятий энергетики «Россети Северный Кавказ» отремонтируют и проведут техобслуживание 24 трансформаторных подстанций, заменят более 100 опор и порядка 6 км ЛЭП на самонесущий изолированный провод (СИП).

Напомним, электросетевое хозяйство Дигоры в 2017 году было передано в безвозмездное пользование «Россети Северный Кавказ» в рамках проводимой в республике консолидации сетевых активов. С момента консолидации муниципальных сетей «Россети Северный Кавказ» отремонтировали 13 трансформаторов, более 17 км линий электропередачи 0,4-6/10 кВ с заменой оголенного провода на СИП и 169 опор.

Вопрос консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов (в том числе бесхозяйных) на базе госхолдинга «Россети» – одна из приоритетных производственных задач, которая обозначена правительством страны и закреплена в стратегии развития электросетевого комплекса России.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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