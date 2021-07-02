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Legrand запускает серию вебинаров в июле​

Legrand запускает серию вебинаров в июле​

2 июля 2021, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

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Новости компании

Группа Legrand анонсирует серию вебинаров в июле. Ее откроет онлайн-мероприятие на тему электроники для умного дома бренда Netatmo.

Во вторник, 6 июля, ведущий специалист отдела обучения презентует серию умной бытовой электроники Netatmo – одну из главных новинок компании. В рамках вебинара «Netatmo – умная бытовая электроника для безопасного и комфортного дома» будет подробно рассказано о серии, ее ассортименте и функционале устройств.

Netatmo, бренд Группы Legrand, – французский производитель бытовой электроники с IoT-технологиями. Компания производит широкий спектр продуктов для комфортного и безопасного дома: от станций мониторинга микроклимата и погодных станций до девайсов для управления отоплением и повышения безопасности. Устройства управляются как приложением Home + Control через смартфон, так и популярными голосовыми помощниками.  

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинару. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке:

6 июля, 10:00 по московскому времени: «Netatmo – умная бытовая электроника для безопасного и комфортного дома» – https://events.webinar.ru/Legrand/8796627

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Источник: Legrand

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