30 июня Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) представило Рейтинг эффективности деятельности технических комитетов по стандартизации за 2020 год. Технический комитет по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика», базовой организацией которого является АО «СО ЕЭС», занял вторую строчку в рейтинге среди более двухсот комитетов Росстандарта, поднявшись на одну позицию относительно показателя прошлого года.

В первую пятерку лидеров рейтинга также вошли технические комитеты: «Ракетно-космическая техника» (ТК 321, первое место), «Нефтяная и газовая промышленность» (ТК 023, третье место), «Железнодорожный транспорт» (ТК 045), «Строительные материалы и изделия» (ТК 144).

В 2020 году в рамках деятельности ТК 016 по программе национальной стандартизации утверждено 34 стандарта в области релейной защиты и автоматики, информационной модели электроэнергетики, электросетевого оборудования, передачи электроэнергии постоянным током высокого напряжения а также по вопросам эксплуатации газотурбинных установок, поставки гидротурбин, испытаний фотоэлектрических модулей. Кроме того, проведены экспертиза более 10 стандартов смежных комитетов, а также первичная инвентаризация стандартов в области электроэнергетики.

Более 100 экспертов от ТК 016 представляют Российскую Федерацию в работе комитетов Международной электротехнической комиссии (МЭК). В 2020 году представители членов ТК 016 приняли участие в заседаниях рабочих групп и пленарных заседаниях МЭК/ТК 8 «Системные аспекты электроснабжения», МЭК/ТК 57 «Управление электроэнергетическими системами и сопутствующие технологии обмена информацией», МЭК/СК «Умная энергетика», МЭК/ТК 95 «Измерительные реле и устройства релейной защиты», МЭК/ТК 120 «Системы аккумулирования энергии», а также в мероприятиях 84-й Генеральной сессии МЭК. В 2020 году проведена ревизия экспертов от ТК 016, участвующих в работе МЭК, организован регулярный сбор отзывов по проектам документов МЭК. Кроме того, обновлен сайт базовой организации технического комитета и портал ТК 016 «Электроэнергетика».

Важным показателем востребованности разработанных в ТК 016 стандартов стало применение ссылок на них в нормативно-правовых актах Минэнерго России, благодаря чему наиболее критичные требования национальных стандартов становятся обязательными для применения в отрасли.

Представленный рейтинг сформирован в соответствии с методикой оценки эффективности деятельности технических комитетов по стандартизации, а также с учетом данных, представленных в годовых отчетах ТК, и данных экспертной оценки по целой группе показателей.

При его составлении оценивалась фактическая деятельность каждого технического комитета по стандартизации в 2020 году, при этом учитывались качественные и количественные характеристики работы ТК в отчетном году. В частности, рассматривался уровень выполнения плановых показателей деятельности, достижения ТК в работе международных организаций по стандартизации, ведение секретариата межгосударственного технического комитета, степень привлечения для участия в работах по стандартизации бизнес-сообщества, наличие собственного сайта ТК и сертифицированных экспертов по стандартизации и другие.