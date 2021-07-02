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В американском штате Невада принят очередной закон о поддержке "зеленой" энергетики

В американском штате Невада принят очередной закон о поддержке зеленой энергетики

2 июля 2021, 15:45
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Парламент американского штата Невада принял, и губернатор штата подписал новый закон о поддержке «зеленой» энергетики, который предусматривает, прежде всего, ускорение реализации проекта Greenlink Nevada, увеличение расходов на развитие инфраструктуры для электромобилей и вхождение энергосистемы штата в операционную зону одного из региональных операторов передающей сети (Regional Transmission Organization, RTO)*.

Новый закон направлен на выполнение требований стандарта по развитию ВИЭ (Renewable Portfolio Standard, RPS), утвержденного в Неваде в 2019 г. Стандартом предусмотрено доведение доли ВИЭ-генерации в структуре генерирующих мощностей до 50% к 2030 г. и до 100% к 2050 г.

Проектом Greenlink Nevada предусмотрено строительство двух новых воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 525 кВ, которые свяжут между собой электрические сети на большей части территории Невады, и модернизация нескольких существующих ВЛ. Целью проекта является обеспечение масштабных поставок электроэнергии, выработанной ВИЭ-генерацией, которая расположена на западе и севере штата.

Предварительная стоимость проекта оценивается в $ 2 млрд. Завершение строительства ВЛ намечено на начало 2029 г. Как ожидается, укрепление сетевой инфраструктуры также позволит ввести в эксплуатацию до 5 ГВт новых генерирующих мощностей на базе ВИЭ по всему штату.

Требование об участии в конкурентных оптовых рынках электроэнергии (мощности) вместе с другими западными штатами путем присоединения к операционной зоне одного из RTO, что считается целесообразным с точки зрения поддержания балансовой надежности и развития ВИЭ-генерации, согласно новому закону должно быть выполнено к 2030 г., но в законе содержатся также и оговорки, которые позволяют отложить выполнение этого требования. Невада – не единственный западный штат, который рассматривает перспективы и преимущества участия энергокомпаний в RTO, в частности, аналогичный закон с таким же сроком исполнения уже принят в соседнем Колорадо.

Официальный сайт Utility Dive

* Региональный оператор передающей сети (RTO) – организация, владеющая специальной лицензией на выполнение функций системного оператора на территории сразу нескольких штатов

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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