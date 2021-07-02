 
Контракты

В городе Певек возведут центр культурного развития за 573 млн рублей

В городе Певек возведут центр культурного развития за 573 млн рублей

2 июля 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В городе Певек Чукотского автономного округа к концу 2022 года будет построен центр культурного развития, сообщает RosTender.info. Согласно документации тендера, объявленного государственным казённым учреждением «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа», здание центра площадью 1760 м2 будет находиться на улице Обручева. Главный вход будет ориентирован на улицу Полярная. Здание будет рассчитано на 365 посетителей.

В здании будут проходить выставки, торжества и концерты, будут работать секции. На территории центра будут обустроены флагштоки и площадка для проведения праздничных мероприятий.

Подать заявки на участие в тендере можно до 9 июля, в этот же день будет проводиться электронный аукцион, где выберут победителя. С подрядчиком заключат контракт на 573 млн рублей. Ему предстоит завершить работы в середине декабря 2022 года. Строительство будет проходить в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры».
 

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Источник: РосТендер

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