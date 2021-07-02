Напоминаем, что из-за ситуации с распространением COVID-19 в различных странах мира Центральный офис СИГРЭ принял решение провести приуроченную к 100-летию Ассоциации Юбилейную 48-ю Сессию СИГРЭ в онлайн-формате. Мероприятие продлится восемь дней, со среды 18 по пятницу 27 августа 2021, и будет транслироваться из Дворца Конгрессов в Париже.

49-я Сессия СИГРЭ (28 августа - 2 сентября 2022) планируется к проведению в гибридном формате: очно и онлайн.

Регистрационный взнос на 48-ю Сессию был снижен, так как сменился формат проведения мероприятия. Делегаты, зарегистрировавшиеся на очную сессию 2021 года, могут перенести свою регистрацию на 2022 год и получить онлайн доступ к мероприятию 2021 года по пониженному тарифу. Аналогично, те, кто сейчас зарегистрируется на участие в Сессии 2022 года, получат возможность воспользоваться сниженным тарифом.

Регистрация делегатов 49-й Сессии СИГРЭ (2022 год) и оплата участия в научной программе производится через Национальные комитеты СИГРЭ (для граждан России через РНК СИГРЭ).

Регистрация участников 48-й Сессии СИГРЭ (2021 год) производится через Центральный офис СИГРЭ.

Регистрация на Юбилейную (48-ю) электронную Сессию 2021 включает в себя:

предварительный онлайн-доступ к материалам Сессии;

доступ к трансляции Церемонии открытия;

доступ к трансляции Открытия научной части программы;

доступ ко всем (16) групповым сессиям международных Исследовательских комитетов;

доступ ко всем (4) тематическим семинарам;

доступ ко всем (16) обучающим семинарам;

ежедневные онлайн-сводки групповых сессий по направлениям;

прямые трансляции «СИГРЭ ТВ»;

доступ к материалам в течение нескольких недель после Сессии.

Более подробная информация о тарифах и форматах участия в Сессиях 2021-2022 гг. доступна в разделе на сайте РНК СИГРЭ по ссылке.

По всем вопросам обращаться в Исполнительную дирекцию РНК СИГРЭ по адресу электронной почты cigre@cigre.ru.