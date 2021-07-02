Вопросы создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новгородская» в Новгородской области, а также изменения перечня видов деятельности, осуществляемых в ряде ТОР, рассматривались на заседании специальной рабочей группы, прошедшей под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Предложения о создании преференциальных режимов продолжают поступать. Мы много раз обсуждали эту тему. Мы должны быть уверены в том, что созданные преференциальные территории будут «живыми», что они помогут развитию экономики региона, что будут созданы новые предприятия и рабочие места. Это прежде всего ответственность глав регионов, которые выходят с соответствующими предложениями», – открыл заседание рабочей группы Юрий Трутнев.

На заседании был рассмотрен вопрос создания ОЭЗ промышленно-производственного типа «Новгородская». Новая ОЭЗ будет располагаться на промышленных площадках в границах Новгородской агломерации в непосредственной близости к Великому Новгороду и федеральной трассе М-10. Её общая площадь составит 184,5 га. На территории, на которой планируется создание ОЭЗ, частично имеются необходимые объекты инженерной инфраструктуры, которые могут быть использованы потенциальными резидентами в целях реализации инвестиционных проектов.

«К 2030 году в ОЭЗ резидентами планируется создать 733 рабочих места и привлечь 8,1 млрд рублей инвестиций. Ожидается, что к этому времени объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней превысит 12 млрд рублей. Отмечаем высокую заинтересованность руководства Новгородской области в развитии территории», – отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

Регионом получены письменные подтверждения от семи якорных инвесторов о намерениях реализовать на территории ОЭЗ ППТ «Новгородская» свои проекты по созданию предприятия по производству микроэлектронной продукции, строительству ультрасовременного комплекса для организации производства лекарственных средств, запуску завода по производству тепло- и звукоизоляционных материалов на основе каменной ваты, формирование текстильного кластера и другие.