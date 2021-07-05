В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021» Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подвело итоги оценки эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2020 год.

В топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов вошли: Республика Башкортостан, Калужская область, Тульская область, Краснодарский край, Московская область, Нижегородскя область, Свердловская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Челябинская область, Самарская область, Ставропольский край, Москва, Пермский край, Удмурсткая Республика, Тюменская область, Омская область, Ленинградская область, Ростовская область, Ульяновская область.

Рейтинг эффективности был разработан Минпромторгом России для анализа реализации региональной промышленной политики, определения эффективности применяемых инструментов государственной поддержки и определения лучших региональных практик.

В этом году мы апробируем «пилотный» проект рейтинга эффективности, и я уверен, что в дальнейшем он зарекомендует себя как еще один важный инструмент не только развития региональной промышленной политики, но межрегионального взаимодействия, так как мы хотим транслировать лучшие региональные практики. Рейтинг эффективности – это не соревнование, мы не рассматриваем его в таком ключе. Это руководство к действию, «дорожная карта» регионального министра промышленности, особенно если он назначен не так давно,

- отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Рейтинг состоит из 4 блоков:

Экономическое развитие региона (включает 5 показателей); Взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности (16 показателей); Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития (11 показателей); Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм (8 показателей).

Проведение такой оценки работы региональных органов исполнительной власти в промышленности позволит субъектам определить для себя точки роста и активнее использовать меры государственной поддержки, чтобы не только сохранить текущий уровень промышленного потенциала, но и точнее понимать и прорабатывать перспективные направления развития.