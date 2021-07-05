Филиалы Системного оператора ОДУ Юга и Ростовское РДУ совместно с ветроэнергетическим дивизионом Госкорпорации «Росатом» АО «НоваВинд» успешно провели испытания и ввели в работу автоматизированную систему дистанционного управления мощностью крупнейшего объекта ВИЭ-генерации на территории Ростовской области Марченковской ВЭС из диспетчерского центра Системного оператора.

Марченковская ВЭС установленной мощностью 120 МВт стала второй после Азовской ВЭС ветровой электростанцией ЕЭС России, на которой внедрена технология дистанционного управления как активной, так и реактивной мощностью генерирующего оборудования. Ранее в ЕЭС России дистанционное управление и активной, и реактивной мощностью применялось только на солнечных электростанциях. Проект позволяет обеспечить полноценную эффективную интеграцию в Единую энергосистему ветровой электростанции как источника генерации, характеризующегося резкопеременной нагрузкой.

Дистанционное управление реактивной мощностью ВЭС создает дополнительный инструмент противоаварийного управления и оптимизации электроэнергетических режимов ОЭС Юга за счет оперативного регулирования уровней напряжения в узлах электрической сети.

Введенный в эксплуатацию комплекс дистанционного управления предусматривает автоматизированное управление из диспетчерского центра Ростовского РДУ технологическим режимом работы 48 ветроустановок, объединенных схемой выдачи мощности, через единую локальную автоматизированную систему управления по специальным цифровым каналам связи.

В рамках проекта специалисты ОДУ Юга и Ростовского РДУ совместно с АО «НоваВинд» принимали участие в подготовке технического задания на проектирование, согласовании проектной документации, включающей в себя технические решения по созданию автоматизированной системы дистанционного управления мощностью Марченковской ВЭС, а также в разработке программы комплексных испытаний этой системы, предшествующих ее вводу в эксплуатацию.

При подготовке к комплексным испытаниям специалисты АО «СО ЕЭС» провели необходимую настройку оперативно-информационного комплекса в Ростовском РДУ, совместно с АО «НоваВинд» протестировали телеметрические системы обмена информацией между электростанцией и диспетчерским центром Системного оператора. Для обеспечения проведения испытаний Ростовским РДУ также был реализован комплекс режимных мероприятий.

В 2020–2021 годах в энергосистемах Ростовской области и Республики Калмыкия системами дистанционного управления активной мощностью оснащены Гуковская, Каменская, Сулинская, Целинская, Салынская и Казачья ветровые электростанции, а также системами управления активной и реактивной мощностью – Азовская ВЭС. С Марченковской ВЭС общая мощность ветровых электростанций региона, на которых внедрена новая технология, составила 776,9 МВт или 9,5 % суммарной установленной мощности всех объектов генерации энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия.

Внедрение технологий дистанционного управления ведется Системным оператором в сотрудничестве с субъектами электроэнергетики в рамках решения задачи цифровизации отрасли.