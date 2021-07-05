В Хабаровске на площадке первого инвестиционного форума «Энергия Дальнего Востока» был подписан ряд соглашений и меморандумов. Минздрав региона и компания «ПремиумСтрой-Инвест» скрепили подписями намерение о строительстве многопрофильного центра медицинской реабилитации в Хабаровске. Инвестор планирует реализовать проект стоимостью около 1 млрд рублей примерно за два года.

Сопровождением проекта занимается АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».

Новый Центр на 200 коек должен решить проблему реабилитации не только для жителей Хабаровского края, но и других субъектов ДФО, где также наблюдается дефицит реабилитационных мощностей. Предполагается, что реабилитацию смогут проходить люди по профилю неврологии, травматологии и ортопедии, онкологии.

Компания «ПремиумСтрой-Инвест», принявшая решение строить медцентр в Хабаровске, уже имеет успешный опыт в других регионах страны. Первый объект был сдан в Барнауле два года назад. На реабилитацию после лечения заболеваний и травм туда приезжают пациенты со всего Алтая и из соседних регионов. Второй аналогичный проект стартовал в Татарстане.



В Хабаровске предварительно определена площадка под строительство – в Краснофлотском районе, недалеко от городской больницы №10. Проект будет реализован через государственно-частное партнерство. Объект останется во владении инвестора, при этом значительная часть пациентов будет обеспечена медицинскими услугами за счет средств ФОМС.

Современный многофункциональный медицинский центр сможет принимать на реабилитацию около семи тысяч пациентов в год. Появится более 200 рабочих мест – врачи, средний медицинский и технический персонал. На базе центра планируется проводить обучение студентов медицинских специальностей.

Также в рамках инвестиционного форума «Энергия Дальнего Востока» зампред краевого правительства Евгений Никонов подписал меморандум о сотрудничестве в социальной сфере между правительством региона и АО «Ургалуголь». Документ предполагает участие компании в развитии материально-технической базы Верхнебуреинской центральной районной больницы, участие в реализации проекта «Телемедицина». Кроме того, меморандумом предусмотрено участие инвестора в развитии системы образования в поселке Чегдомын.