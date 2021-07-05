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Председатель Совета директоров РОТЕК Михаил Лифшиц представил премьер-министру Михаилу Мишустину новейшие разработки в области накопителей энергии, авиа- и турбостроения

Председатель Совета директоров РОТЕК Михаил Лифшиц представил премьер-министру Михаилу Мишустину новейшие разработки в области накопителей энергии, авиа- и турбостроения

5 июля 2021, 15:45
Рубрика: Инновации
Метки: РОТЕК, ИННОПРОМ-2021
Отрасль: Электротехника 
Источник: АО "РОТЕК"

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Работа Международной промышленной выставки «Иннопром-2021» началась с визита Председателя Правительства России Михаила Мишустина. На выставочном стенде председатель Совета директоров РОТЕК Михаил Лифшиц рассказал премьер-министру о трех главных «Продуктах года» компании и серийных продуктах, сумевших превзойти по характеристикам и заменить импортные аналоги.

«Продукты года» компании РОТЕК:

  • Модульный накопитель энергии PowerPanel от компании ТЭЭМП
  • Звукопоглащающие сотовые панели из суперсплавов
  • Методы гибридного физико-статистического моделирования Системы предиктивной аналитики ПРАНА

Центральное место в экспозиции занял «Продукт года» – модульный накопитель энергии PowerPanel с возможностью подключения суперконденсаторной панели для сглаживания импульсных нагрузок (значительных скачков напряжения). Данная система представляет собой компактное, не требующее обслуживания решение для комбинированной установки «солнце-накопитель» и круглосуточного снабжения домохозяйств электроэнергией. Ввиду небольших размеров и высокой стойкости к перегреву PowerPanel может быть использована в первую очередь на общественном транспорте, различных объектах инфраструктуры (в т.ч. больницах, школах, территориях с распределенной энергетикой) и промышленности.

Продукты, востребованные авиастроителями и производителями энергетических турбин, включая новую линейку сотовых изделий из суперсплавов, были представлены сразу на двух стендах «Иннопром-2021». РОТЕК стал соэкспонентом стенда Министерства промышленности и торговли России, на котором представил материалы и высокотехнологичные компоненты для машиностроителей. Сегодня эти детали являются неотъемлемой составляющей всех современных турбин, в значительной степени определяют их топливную эффективность и конкурентоспособность. Став первой и единственной компанией в континентальной Европе, производящей сварные сотовые материалы из суперсплавов для авиадвигателей, энергетических турбин и компрессоров, РОТЕК также представил новые звукопоглащающие панели, являющихся фактором соответствия летательных аппаратов требованиям по шумам ICAO (Международная организация гражданской авиации). Данная продукция, серийно выпускаемая в Подмосковье, позволила отечественным предприятиям более не зависеть от поставок из Великобритании, США и Китая. 

Кроме этого, на стенде компании были представлены обновленные возможности и виртуальный интерфейс программно-аппаратного комплекса предиктивной аналитики и удаленного мониторинга ПРАНА. С помощью ПРАНЫ РОТЕК продолжает цифровизацию промышленных предприятий. Доказав свою эффективность на объектах генерации и значительно расширив функционал дистанционного инструментария в ходе ограничений, связанных с пандемией, Система ПРАНА вышла за пределы энергетики. Сегодня под защиту Системы встало оборудование объектов газоперекачки, а новые методы гибридного физико-статистического моделирования и акустико-эмиссионного контроля открыли возможности для значительного повышения точности прогнозирования состояния машин, емкостей, строений и инфраструктуры всего предприятия в целом. На «Иннопром-2021» РОТЕК представляет функционал Системы ПРАНА с методами моделирования переходных процессов работы оборудования на таком уровне детализации, который в России пока что не предлагает никто.

На стенде также был показан макет новой турбины для заводов по термической утилизации ТБО. Турбина получила имя «Флавия» и уже сдана заказчику. Это первая из четырех турбин новой серии Уральского турбинного завода (входит в РОТЕК) была передана компании РТ-Инвест, строящей современные мусоросжигательные заводы в Московской области. Каждая такая машина в качестве топлива будет использовать бытовые отходы, обеспечивая теплом и электричеством более 250 тысяч жителей Подмосковья. Создание полностью российской турбины позволяет отказаться от применения дорогостоящего импортного оборудования. Предложенная универсальная платформа для данной серии машин дает возможность быстрее и с меньшими затратами вводить в строй новые турбины мощностью до 100 МВт. Турбины оборудуются цифровой системой прогностики и мониторинга, позволяющими сделать эксплуатацию оборудования эффективной, предсказуемой и безопасной.          

 

АО «РОТЕК» (www.zaorotec.ru) – компания, специализирующаяся на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и промышленной эксплуатации программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования «ПРАНА», разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.

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Источник: АО "РОТЕК"

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