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RusCable Insider #228 - КСК-групп, обновление RTL, интервью с Промпринт и кто проложит излучающий кабель в метро?

Понедельник - день свежего выпуска RusCable Insider. Новый #228 номер уже на портале.
Что читать в этот раз?

Компания КСК-групп стала героем прямого эфира RusCable Live. Переходите и смотрете Live. Там много интересного)

Важное обновление портала RusCable. Мы обновили RTL (RusCable Trust Level) — индекс доверия к компаниям рынка. Теперь учитываются и официальные данные проверок на соответствие действующим стандартам кабельно-проводниковой продукции от ассоциаций "Электрокабель", "Честная позиция", EL-komitet и не только. Подробнее об обновлении читайте на 5-6 страницах выпуска.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №228 от 05 июля 2021 года

Тендерная история “Проклятие щелевого фидера”. 11 июня 2021 года на сайте Госзакупок появился крупный тендер на строительство инфраструктуры на основе излучающего кабеля для обеспечения радиопокрытия в перегонных тоннелях Московского метрополитена на 599,5 млн руб. Кто же проложит излучающий кабель в столичном метро? И есть ли претенденты среди наших производителей? Читайте в специальном материале на 8-11 страницах выпуска.

На 15 странице Insider большое интервью с Дмитрием Шириевым, техническим директором и соучредителем компании "Промпринт". Все, что вы хотели знать о кабельной маркировке читайте в интервью.

Что еще интересного в выпуске?

В Казахстане введен утилизационный сбор на кабель. Подробнее о том, как это отразится на российских кабельщиках и какие меры предстоит предпринять, читайте в материале АЭК на 13 странице выпуска.
Колонка президента Ассоциации Электрокабель М. Третьякова на 14 странице.

Elektroportal задал 10 вопросов производителю инфраструктурных решений IPPON. Как бренд чувствует себя на рынке, кто его самый главный клиент, с какими вызовами пришлось столкнуться в период пандемии, какие тенденции на рынке заметны и что ждать в будущем от компании читайте на 20-21 страницах.

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Читайте актуальные материалы в свежем выпуске журнала RusCable Insider и будете в курсе главных новостей отрасли

RusCable Live - Крутой учет Columbus.Кабель, ТОП заводов по RTL. Эфир 2.07.2021

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