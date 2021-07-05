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ВТБ кредитует строительство трех домов в Нижнем Новгороде

ВТБ кредитует строительство трех домов в Нижнем Новгороде

5 июля 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

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ВТБ открыл структуре компании "Жилстрой-НН" двухлетнюю кредитную линию на 1,3 миллиарда рублей для строительства трех домов в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении банка.

Десятиэтажные дома – часть жилого комплекса "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Общая площадь 483 квартир составит более 22 тысяч квадратных метров. Сдать их планируется в 2021-2022 годах. Всего жилой комплекс из 39 домов займет 44 гектара вдоль реки Оки.

"Жилстрой-НН" входит в тройку крупнейших застройщиков Нижегородской области.

 

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Источник: РИА Новости

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