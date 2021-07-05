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В Шахтах на базе РЭМЗа планируется создать крупнейшее на Дону металлургическое производство

В Шахтах на базе РЭМЗа планируется создать крупнейшее на Дону металлургическое производство

5 июля 2021, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИННОПРОМ-2021
Отрасль: Металлургия 
Источник: Пресс-служба губернатора Ростовской области

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Соглашение об этом сегодня, 5 июля, было подписано в Екатеринбурге на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021. Подписи под документом поставили донской губернатор Василий Голубев и директор компании «Донэлектросталь» Владимир Гвердцители.

Комбинат станет одним из крупнейших металлургических производств в Ростовской области. Объём инвестиций по соглашению составит 20 млрд рублей. Инвестор намерен реализовать проект до конца 2024 года. На предприятии планируется создать 700 рабочих мест.

«Донэлектросталь» – компания, созданная в 2020 году для реализации проекта строительства металлургического комбината полного цикла на базе Новороссийского прокатного завода в Шахтах – на территории и активах бывшего Ростовского электрометаллургического завода.

Инвестор планирует строительство электросталеплавильного и прокатного цехов, а также завода по производству горячебрикетированного (губчатого) железа. Общая площадь комплекса «Донэлектростали» - более 300 тыс. м2. 

Линейка продукции будет представлена фасонным прокатом, катаной проволокой, которые широко используются в строительстве зданий и сооружений, тяжёлом машиностроении, вагоностроении и пр. Планируемый объём выпускаемой продукции – более 1 млн тонн в год.

Также инвестор планирует организацию безотходной переработки металлической пыли, возникающей в процессе металлургического производства. Это ноу-хау компании прошло все этапы испытаний и позволяет перерабатывать пыль, в т.ч. в оксид цинка (применяется в химической и фармацевтической промышленности) и железорудный окатыш (используется в качестве сырья для производства чугуна).

«На всех производствах будет установлено самое современное технологическое оборудование, отвечающее актуальным экологическим требованиям», - подчеркнул Владимир Гвердцители.

«Это значительный по вложениям проект, что особенно важно – это развитие металлургического производства в Шахтах, где особенно востребованы новые рабочие места. Правительство региона, безусловно, заинтересовано в успешном воплощении всего намеченного, мы будем поддерживать компанию. Договорились о том, что создадим в Шахтах в недалёком будущем индустриальный парк», - сообщил губернатор Василий Голубев.

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Источник: Пресс-служба губернатора Ростовской области

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