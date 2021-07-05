Воронежская мебельная компания «Ангстрем» планирует ввести в эксплуатацию новый складской комплекс весной 2022 года. Об этом сообщили в облправительстве.

Так, в ходе встречи губернатора Воронежской области Александра Гусева и председателя наблюдательного совета ООО «ПК «Ангстрем» Сергея Радченко обсуждались вопросы строительства новой очереди производственно-логистического центра компании на территории индустриального парка «Масловский». Второй этап реализации проекта подразумевает строительство складского корпуса. Его планируют ввести в эксплуатацию весной следующего года. В облправительстве добавили, что на сегодняшний день «работы идут в соответствии с графиком».

Напомним, что в августе 2020 года компания запустила первую очередь проекта – высокотехнологичное производство фасадов. Общий объем инвестиций в строительство производственно-логистического центра составило более 1 млрд рублей. Из них 500 млн рублей – это льготный заём Фонда развития промышленности.

Ранее стало известно, что «Ангстрем» также планирует в этом году начать строительство фабрики каркасов площадью 18 тыс. кв. м. Сергей Радченко оценивает объем вложений в проект более чем в 1 млрд рублей, из которых 500 млн рублей будут направленны непосредственно на строительство. Запуск фабрики намечен на 2023 год. Сейчас на участке рядом с действующим производством ведутся подготовительные работы.

Холдинг «Ангстрем» основан в 1991 году, объединяет ряд производственных и складских площадок в Воронеже, торговый дом, федеральную розничную сеть в 70 городах России (220 салонов), гипермаркеты Hommy. Основное юрлицо холдинга ООО «ПК «Ангстрем» зарегистрировано в 2007 году, уставный капитал составляет 38,08 млн рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», 75% долей принадлежат Геннадию Чернушкину, 25% – Ларисе Чернушкиной. Директор ООО – Олег Батурин. Выручка «ПК «Ангстрем» в 2020 году составила 2,4 млрд рублей, чистый убыток – 207,1 млн рублей.