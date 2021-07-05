"Кортрос" построит еще 2 млн "квадратов" жилья в Екатеринбурге

Девелопер "Кортрос" совместно с компанией "Дом.РФ" и банком "Дом.РФ" реализуют проект комплексного развития территории в Академическом районе Екатеринбурга, предполагающий строительство на 310 гектарах около 2 миллионов квадратных метров жилья, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".

"Для "Дом.РФ" важно, чтобы будущий квартал был обеспечен инфраструктурой, а жилье в нем было современным и доступным. Поэтому при строительстве будет использоваться разработанный нами стандарт комплексного развития территорий и механизм инфраструктурных облигаций. Также покупатели будут иметь возможность на хороших условиях взять ипотеку в банке "Дом.РФ", - прокомментировал трехстороннее соглашение Виталий Мутко, чьи слова приводит пресс-служба.

Соглашение предполагает, что банк рассмотрит возможность проектного финансирования для строительства нового квартала в Академическом районе. Ранее "Дом.РФ и "Кортрос" договорились, что общий объем совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов может превысить 165 миллиардов рублей.

"Кортрос" (входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга) строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве, Петербурге, Свердловской области и Пермском крае. Компания – один из основных застройщиков нового района Екатеринбурга - Академический.