В 2020 году международная компания NKT получила заказы и участвовала в крупных высоковольтных кабельных проектах стоимостью 2,3 миллиарда евро, направленных на поддержание перехода к возобновляемой энергии, включая значительную часть проектов немецкого коридора (German Corridor Projects) для передачи зелёной энергии по всей стране. Большой объем ещё не выполненных заказов и ускоренный переход на возобновляемые источники энергии предоставляют компании NKT возможности для будущего роста, и в связи с этим компания инвестирует более 150 миллионов евро в производство и логистику силовых кабелей высокого напряжения.

Растущий курс на возобновляемую энергию уже является основным стимулом на рынке силовых кабелей, и поэтому для компании вполне естественно продолжать развивать мощности и разрабатывать технологии для производства высоковольтных силовых кабелей. Как отмечает г-н Александр Кара (Alexander Kara), глава компании NKT, подготовка к будущему росту и предстоящему выполнению крупных заказов для проектов создания морских ветровых электростанций и соединительных линий предполагает также крупные инвестиции. Инвестиционная программа включает строительство нового испытательного центра для силовых кабелей высокого напряжения в г. Кёльн, Германия, и строительство новой экструзионной линии для производственной площадки в г. Карлскруна, Швеция, а также постоянные инвестиции в новое оборудование и специально созданную баржу для транспортировки морских силовых кабелей по реке Рейн. В сочетании с испытательным центром в Кёльне экструзионная линия в Карлскруне будет служить маяком, обозначающим позицию компании NKT в переходе на зеленую энергетику. Это также ознаменует лидирующее положение компании в области технологии сшитого полиэтилена и кабельных линий высокого напряжения постоянного тока, которые необходимы для расширения морской ветровой энергетики и подготовки глобальных энергетических сетей к будущему спросу на зеленую энергию.

Компания NKT имеет два производственных предприятия для выпуска кабелей высокого напряжения в Кельне и Карлскруне, которые стратегически расположены так, чтобы поддерживать растущую активность по строительству морских ветровых энергоустановок в Европе. Оба эти заводы работают на 100% экологически чистой электроэнергии, обеспечивая низкий углеродный след при производстве кабельных систем, а также логистического обеспечения проектов.