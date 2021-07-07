Компания Direct Connect Development Co. (DC DevCo) – разработчик проекта строительства межсистемного соединения SOO Green Renewable Rail (SOO Green)*, являющегося одним из самых крупных проектов строительства электрических соединений в США за последние несколько лет, объявила о выборе итальянской компании Prysmian Group в качестве подрядчика для поставки и прокладки силового кабеля в рамках проекта.

SOO Green – подземное соединение постоянного тока напряжением ±525 кВ, пропускной способностью 2,1 ГВт и протяженностью ≈560 км, которое предлагается проложить от преобразовательной подстанции (ППС) Mason City в штате Айова до ППС Plano в штате Иллинойс. Новое соединение должно, в первую очередь, обеспечить поставки электроэнергии, выработанной ветропарками в штатах Среднего Запада, потребителям на Восточном побережье.

Анонсированное компанией-разработчиком DC DevCo еще в начале 2019 г., HVDC соединение SOO Green станет первым высоковольтным соединением постоянного тока между операционными зонами системных операторов PJMInterconnection** и MISO***, охватывающими территории штатов Восточного побережья и Среднего Запада соответственно. Таким образом, будут объединены два крупнейших электроэнергетических рынка в стране. Основные поставки электроэнергии предположительно будут осуществляться из операционной зоны MISO на восток страны, так как цены на электроэнергию на Среднем Западе обычно ниже, чем на рынке PJM, но возможны поставки и в обратном направлении.

Стоимость проекта строительства SOO Green предварительно оценивается в $ 2,5 млрд. Контракт с Prysmian Group на $ 900 млн предусматривает сдачу объекта заказчику «под ключ». Прокладка кабеля будет осуществляться преимущественно вдоль полос отвода существующих железнодорожных путей, что было признано наиболее предпочтительным для уязвимых с точки зрения экологии районов. Как ожидается, производство HVDC кабеля начнется не раньше 2023 г., при этом ввести SOO Green в эксплуатацию (при условии получения всех необходимых разрешений) планируется не позднее 2024 г.

В настоящее время согласование проекта SOO Green задерживается PJM в связи с переизбытком поступивших заявок на проекты строительства ВИЭ-генерации, которые системный оператор не успевает рассмотреть. DC DevCo уже обратилась с жалобой на действия PJM в Федеральную комиссию по регулированию энергетики (FERC) США на том основании, что задержка с согласованием со стороны системного оператора отодвигает срок реализации проекта как минимум на два года и подвергает его необязательным рискам.

Официальный сайт SOO Green HVDC Link

* Подробная информация о проекте доступна по ссылке: https://www.soogreenrr.com/project-overview/

** Операционная зона включает полностью или частично штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Виргиния, Западная Виргиния и округ Колумбия.

*** Операционная зона включает полностью или частично штаты Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Висконсин, Мичиган, Иллинойс, Индиана, Миссури, Кентукки, Арканзас, Миссисипи, Техас, Луизиана.