Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) планирует сотрудничать с АО "Маминская горнорудная компания" (МГК, входит в "Полиметалл") при освоении компанией Маминского месторождения, оказывая методологическую поддержку при реализации проекта. Соответствующее соглашение подписали в среду на международной промышленной выставке "Иннопром" генеральный директор КРСУ Максим Прачик и управляющий директор МГК Аркадий Гончаров.

"Компания ["Полиметалл"] выбрала стратегию комплексной переработки полиметаллических руд на территории Свердловской области. Сегодня подписано соглашение с Маминской горнорудной компанией, входящей в группу компаний "Полиметалл", руда с данного месторождения будет перерабатываться на перерабатывающих мощностях в городе Краснотурьинск, компания уже приступила к реализации данного проекта. Корпорация оказывает комплексную поддержку во взаимоотношениях с различными органами государственной власти для успешной реализации проекта, к числу таких вопросов относится: вынос автодороги, линии электропередачи и другие вопросы. Мы осуществляем работу совместно с министерством инвестиционного развития региона", - рассказал ТАСС Прачик.

Он отметил, что благодаря реализации проекта, рассчитанного на 10 лет, будет создано почти 400 рабочих мест.

МГК планирует к 2025 году выйти на фактическую добычу.

"Отработка будет осуществляться открытым способом. Следуя принципам устойчивого развития, для минимизации воздействия на окружающую среду мы обеспечим максимальное использование на горных работах сетевой электроэнергии, а также применение современных природосберегающих технологий", - сказал Аркадий Гончаров.

Маминская горнорудная компания занимается геологоразведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Маминское месторождение расположено в Свердловской области, приблизительно в 70 км от Екатеринбурга и в 30 км от города Каменска-Уральского.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего выставку посетят 23 крупные зарубежные делегации, самую большую привезет партнер выставки - Италия.