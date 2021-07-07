Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство в центре Новосибирска семнадцатиэтажного здания общежития Новосибирского государственного университета экономики и управления. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Новосибирский государственный университет экономики и управления основан в 1967 году как Новосибирский институт народного хозяйства, статус университета вуз получил в 2004 году. Сегодня основные направления подготовки в НГУЭУ - экономика, менеджмент, юриспруденция, социология и экономическая безопасность.

Семнадцатиэтажное студенческое общежитие построят по адресу улица Ломоносова, дом 56, и оно будет сблокировано с действующим учебным корпусом университета. В здании общей площадью 9120,69 кв.м, рассчитанном на проживание 403 человек, кроме 203 жилых комнат обустроят зоны отдыха, комнаты для самостоятельных занятий и спортивную инфраструктуру.

Полгода назад Главгосэкспертиза России выдавала положительное заключение по результатам рассмотрения инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на этот объект.

Финансирование строительства планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «БАУ групп».

Фото: НГУЭУ