 
Инвестиции (проекты)

Новосибирский университет экономики и управления строит новое общежитие

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство в центре Новосибирска семнадцатиэтажного здания общежития Новосибирского государственного университета экономики и управления. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Новосибирский государственный университет экономики и управления основан в 1967 году как Новосибирский институт народного хозяйства, статус университета вуз получил в 2004 году. Сегодня основные направления подготовки в НГУЭУ - экономика, менеджмент, юриспруденция, социология и экономическая безопасность.

Семнадцатиэтажное студенческое общежитие построят по адресу улица Ломоносова, дом 56, и оно будет сблокировано с действующим учебным корпусом университета. В здании общей площадью 9120,69 кв.м, рассчитанном на проживание 403 человек, кроме 203 жилых комнат обустроят зоны отдыха, комнаты для самостоятельных занятий и спортивную инфраструктуру.

Полгода назад Главгосэкспертиза России выдавала положительное заключение по результатам рассмотрения инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на этот объект.

Финансирование строительства планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «БАУ групп».

Фото: НГУЭУ

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Корпорация развития Среднего Урала поддержит освоение Маминского месторождения 07.07.2021
Корпорация развития Среднего Урала поддержит освоение Маминского месторождения
Три солнечные электростанции в Свердловской области введут в эксплуатацию в 2022 году 07.07.2021
Три солнечные электростанции в Свердловской области введут в эксплуатацию в 2022 году
В Татарстане построят три логистических центра за 9 млрд рублей 07.07.2021
В Татарстане построят три логистических центра за 9 млрд рублей
Автодорогу Соликамск-Красновишерск обеспечат постоянно мобильной связью 07.07.2021
Автодорогу Соликамск-Красновишерск обеспечат постоянно мобильной связью
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно