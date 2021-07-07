Первые три солнечные электростанции, которые строят в Артинском районе Свердловской области, введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил первый замминистра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов в ходе международного промышленного форума "Иннопром" в Екатеринбурге в среду.

В августе 2020 года Чикризов сообщал, что энергообъекты начнут работу к концу 2025 года.

"Сейчас у нас ведутся работы по строительству трех солнечных электростанций, достаточно серьезные мощности. Я думаю, в этом году они будут построены и введены в эксплуатацию на следующий год. В дальнейшем предполагаю, что исходя из развития "зеленых" технологий, это одно из перспективных направлений, <…> опыт и перспективы для этого в Свердловской области есть", - сказал замминистра.

Чикризов уточнил журналистам, что объекты строит ГК "Хевел", их суммарная мощность составит около 50 МВт.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.